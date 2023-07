Dragon Boat, il Circolo Canoa Catania vince il Trofeo Nazionale del Pollino

Una piacevole abitudine. Il Circolo Canoa Catania continua a vincere nel Dragon Boat. Il sodalizio rossazzurro conquista il primo Trofeo Nazionale del Pollino vincendo la kermesse disputata a Mormanno (Cosenza) sul Lago Pantano, sabato e domenica scorsi. Il campo di gara, immerso in una natura incontaminata e l’ottima organizzazione del club Ckc di Reggio Calabria hanno reso la due giorni di gare spettacolare ed emozionante. Nutrita, calorosa e vincente la spedizione del Circolo Canoa Catania guidata dal tecnico federale Tiziana Marletta e dal capitano-timoniere Fabrizio Messina. Gli equipaggi marca “Liotro” hanno conquistato la medaglia d’oro in tutte le specialità sia nella distanza dei 500 sia in quella dei 200 metri negli “Small Boat” imbarcazioni a 10 posti.

A Mormanno si sono ben comportati anche i dragoni romani, che hanno ben figurato. “Complimenti ai nostri avversari - afferma il tecnico catanese Tiziana Marletta -. Siamo felici di aver vinto in tutte le specialità in questo splendido campo di gara dove abbiamo trovato una bellissima accoglienza. Inoltre per la prima volta abbiamo schierato un equipaggio di donne in rosa dell’Associazione Il Filo della Vita. Donne operate di tumore al seno, che al loro debutto hanno conquistato, nei 200 e nei 500 metri, una splendida medaglia di bronzo”.

“Una splendida gara - dichiara Fabrizio Messina - organizzata perfettamente dal Ckc Reggio Calabria a Mormanno nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Questo è stato il primo di una serie di eventi che si disputeranno a Mormanno in questo mese. La prossima settimana torneremo qui con i piccoli della canoa olimpica. Io e Tiziana Marletta siamo molto soddisfatti di questi risultati. Adesso puntiamo avanti, alla preparazione verso gli Europei per club in programma a settembre a Ravenna. Questo è stato un test importante che ci ha permesso di verificare la condizione di tutti i nostri equipaggi, che si sono ben comportati”.

A Mormanno si continuerà con la canoa olimpica dove saranno protagonisti i piccoli del Circolo Canoa Catania. Il Lago Pantano ospiterà venerdì 21 luglio la gara nazionale 500 metri velocità; sabato 22 luglio la gara 2.000 metri fondo; domenica 23 luglio la gara nazionale 200 metri velocità. I canoisti del Circolo Canoa Catania, intanto, stanno svolgendo a Lorica, sulla Sila, la preparazione d’altura in vista dei prossimi impegni agonistici.