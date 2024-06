Dragon Boat, weekend con gli Italiani Assoluti di velocità a Sabaudia

Weekend di gare per il Dragon Boat Catania. A Sabaudia, in provincia di Latina, sono in programma sabato e domenica i Campionati Italiani Assoluti di velocità. La kermesse nazionale si disputerà sulle distanze dei 200 e 500 metri. In gara Standard Boat e Small Boat. Grande attesa per gli equipaggi etnei guidati dal tecnico Tiziana Marletta e dal capitano-timoniere Fabrizio Messina. I dragoni rossazzurri saranno impegnati in tutte le categorie. La prova di Sabaudia promette spettacolo.



“Catania c’è - afferma Marletta -. La squadra è forte e numerosa. Portiamo con noi i colori di una nuova maglia da competizionw. L’abbiamo ideata noi stessi, ci rappresenta, ha il mare, l’Etna il fuoco, il Dragone… e le pagaie con i colori della Pace. La indosseremo a Sabaudia con orgoglio, fiduciosi di fare delle buone gare e di centrare gli obiettivi prefissati in questi mesi di preparazione in barca. Un grande grazie a tutti gli atleti partecipanti. In bocca al lupo a tutti e forza Catania”.



Programma

Sabato (200 metri) inizio alle ore 13,00;



Domenica (500 metri) inizio alle ore 9,00;Standard e Small Boat.