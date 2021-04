Campionati Italiani Duathlon, Magma Team sugli scudi: tutti i risultati

Magma Team Triathlon ha mostrato tutto il suo potenziale nei Campionati Italiani di Duathlon Sprint nelle categorie Under 23 e Junior. Sono stati 14 gli atleti del club etneo impegnati i cui relativi risultati hanno permesso l’importantissimo ingresso nella top ten Italiana. Prestazione superlativa del giovane Daniele Gambitta che vince il titolo italiano Junior. Degni di spicco anche gli altri risultati conseguiti dai compagni di squadra: nono posto nella categoria Junior per il promettente Riccardo Pavone. Nella categoria Under 23, nonostante una brutta caduta nella frazione run , ingresso nella Top Ten con il nono piazzamento per Nicoletta Santonocito.

Altrettanto rilevante l'esordio nella categoria Youth B per Salvo Geraci che ha stupito tutti nella prima gara sprint alla sua prima uscita ufficiale. Infine la staffetta mista "Mixed Relay" nel suo particolare format, vista l'emergenza legata al Covid, e l'intervento del crono a sommare le prestazioni dei singoli atleti, 2 uomini e 2 donne con il Magma Team rappresentata da Luigi Saporito, Cristina Ventura, Nicoletta Santonocito e Daniele Gambitta abili a piazzarsi ed entrare nella top ten italiana. Un ottimo risultato che, nonostante il momento di assoluta difficoltà, esalta il lavoro svolto e l'impegno della società Magma Team Triathlon, dei suoi atleti e dei suoi tecnici.

Attenzione al prossimo impegno, tutto a tinte etnee(rosso-azzurre): appuntamento al 2 Maggio nella meravigliosa Catania, che aprirà la prima prova del Circuito Italiano Triathlon.