Canoa Polo, Italia a medaglia nell'Eca Cup: protagonisti anche canoisti catanesi

A Saint-Omer (Francia) l’Italia della canoa polo sale per ben tre volte sul podio. Tra i protagonisti della spedizione anche molti atleti e canoisti del Circolo Canoa Catania. Nel torneo internazionale Eca Cup, la spedizione azzurra conquista tre medaglie di bronzo con la squadra maschile Senior, con la formazione maschile Under 21 e con le ragazze dell’Under 21. Sesto posto, invece, per la rappresentativa italiana femminile Senior.

Nel Senior maschile, l’Italia piega, nella finale per il terzo posto, la Gran Bretagna con il punteggio di 4-1. In gol Davide Novara (doppietta per il polista della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace) nel primo tempo; Andrea Bertelloni e Paolo Zifferero nella ripresa. Quinto classificato l’altro team azzurro, che supera nell’ultima gara la Polonia per 4-3 (gol di Fabrizio Massa, Fabrizio Santino della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace e la doppietta di Giuseppe Perrotti). Oro alla Germania che batte per 2-1, nella finalissima, i padroni di casa della Francia.

Nell’Under 21 maschile, nella finale per il terzo posto, l’Italia trascinata dai ragazzi dello Jomar Club Catania batte per 3-2 la Polonia. Doppietta di Tommaso Lampò e gol di Pietro Iuviara (entrambi catanesi dello Jomar). Primo posto alla Francia, che piega per 5-3 la Germania in finale. Nell’Under 21 femminile le azzurrine guidate da coach Alessandra Catania, nella finale per il bronzo, superano la Gran Bretagna per 4-3. Successo della Germania, nella finalissima, sulla Francia per 4-2.

Nel Senior femminile Italia sesta classificata. Nell’incontro per il quinto posto le azzurre si arrendono, per 4-2, alla Danimarca. Medaglia d’oro alla Francia che in finale supera per 4-2 l’Olanda. Italia guidata dal direttore tecnico Rodolfo Vastola. L’Italia Senior femminile in acqua con le campionesse d’Italia della Sfre Polisportiva Canottieri Catania, Martina Anastasi, Roberta Catania e Flavia Landolina. In organico anche Silvia Cogoni (Can. Ichnusa), Ada Prestipino (Amici del Fiume), Maria Anna Szczepanska (CC Aniene) Maddalena Lago e Chiara Trevisan (Canoe Rovigo). Italia Senior maschile con gli atleti della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace, Edoardo Corvaia, Gianmarco Emanuele, Fabrizio Santino, Andrea Romano e Davide Novara. Con loro anche Fabrizio Massa, Andrea Costagliola, Michele Manuel Pugliese (CC Napoli), Paolo Zifferero (Can. Eur), Giacomo Fanti (Can. Ichnusa), Luca Bellini, Andrea Bertelloni, Jan Erik Haack (Pro Scogli Chiavari), Ettore Romano (Marina S. Nicola), Vincenzo Nugnes e Giuseppe Perrotti (C.N. Posillipo).

Under 21 femminile azzurra impegnata con Giulia Buonvenga e Martina Barbagallo (Sfre Polisportiva Canottieri Catania), Federica Mazzarino (Gruppo Sportivo Canoa Catania), Veronica Mazzanti (Canoe Rovigo), Margherita Pontocorvo (Can. Eur), Zoe Faiman (Nazario Sauro), Mariasole Mohn (CC Aniene), Claudia Fanni (Can.. Ichnusa). Italia Under 21 maschile con Francesco Barbagallo, Pietro Iuvara, Tommaso Lampò (Jomar Club Catania), Antonio Marino (C.N. Posillipo), Edoardo Pulcini, Eugenio Serafino, Rocco Porcelli (Can. Eur) , Giuseppe Ruggiero, Alessandro Schiano Di Cola (CC Napoli), Michele Ibba (Can. Ichnusa). Tra i tecnici federali presenti anche Francesca Ciancio, Fabio Sauro e Riccardo Ibba.