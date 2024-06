Eccellenza, il centrocampista Alessio Sangiorgio rimane all'Atletico Catania 1994  

Alessio Sangiorgio e l’Imesi Atletico Catania 1994 ancora insieme. Il centrocampista (classe 1993) sarà uno dei punti di forza della squadra giallorossoblu nel prossimo campionato di Eccellenza. Il direttore sportivo atletista Damiano Proto e il giocatore catanese hanno trovato l’accordo per la stagione 2024-2025.Centrocampista esperto e di grande intelligenza tattica, Sangiorgio è stato, nello scorso torneo, tra gli artefice del brillante girone di ritorno della formazione allenata dal tecnico Natale Serafino.



“Sono contento di essere rimasto con l’Imesi Atletico Catania 1994 - ha dichiarato Sangiorgio -. Ho detto subito sì alla proposta del ds Damiano Proto. Continuerò a giocare con la squadra giallorossoblu per il mister Serafino e per la società. Ormai, al giorno d’oggi, ci sono pochi club seri ed importanti come questo. Speriamo di far bene e di proseguire il percorso che abbiamo intrapreso l’anno scorso da dicembre in poi. Tutto quello che verrà lo dirà, come sempre, il campo”.