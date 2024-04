L'Ekipe Orizzonte dice addio alla Coppa Italia, avanti la Sis Roma

La semifinale di Coppa Italia di pallanuoto femminile tra Ekipe Orizzonte e Sis Roma va alle capitoline, che ieri sera hanno vinto 9-7 nella piscina del centro federale di Ostia. L’esito della partita è stato tracciato già dall’inizio, con le rossazzurre sotto di tre reti a fine primo tempo e le giallorosse avanti anche nel secondo parziale, con il punteggio di 3-2. Terza frazione chiusa sul 2-2 e quarto tempo conquistato dalle catanesi per 3-1.

Per l’Ekipe Orizzonte a segno due volte a testa Claudia Marletta e Gaia Gagliardi, una rete ciascuno per Masha Borisova, Aurora Longo e Morena Leone. Nel post-partita parola al coach dell’Ekipe Orizzonte, che ha analizzato il match disputato dalla sua squadra: “Le nostre avversarie - ha detto Martina Miceli - ci hanno surclassato in qualsiasi parte del campo e sotto qualunque aspetto. Sono state migliori di noi e vanno fatti i complimenti a loro, per come hanno nuotato, per l’attenzione che hanno messo e per la cattiveria che hanno dimostrato. Meritavamo di subire un passivo molto più ampio per quello che abbiamo fatto vedere e per quel poco che abbiamo messo in acqua. Al di là di come abbiamo affrontato questa partita, e di questo mi prendo la responsabilità, in acqua ci vanno le atlete. E le atlete in campo devono dare qualcosa in più, che non ho visto. Speravamo di aver superato certi problemi, per noi sicuramente non sono stati mesi facili, ma questa non può assolutamente essere una scusante. Al di là di coppe e scudetti, a me interessa che loro diventino donne con la D maiuscola e atlete con la A maiuscola. Se non hai il fuoco dentro in certi momenti, non lo puoi diventare”.

Oggi alle 12:00 l’Ekipe Orizzonte giocherà la finale per il terzo e il quarto posto contro la Pallanuoto Trieste.

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE -SIS ROMA 7-9

Parziali: 0-3, 2-3, 2-2, 3-1

EKIPE ORIZZONTE : Celona, Lombardo, Tabani, Viacava, Gant, Bettini, Palmieri, Marletta 2, Gagliardi 2, Borisova 1, Longo 1, Leone 1, Condorelli, Greco. All. Miceli

SIS ROMA: Banchelli, Misiti 1, Galardi, Gual Rovirosa 2, Ranalli 2, Papi, Picozzi 1, Di Claudio 1, Nardini, Centanni 1, Cocchiere 1, Carosi, Sesena, Aprea. All. Capanna

Arbitri: Pinato e Guarracino

Note: Spettatori 400 circa. Bettini (C) ha fallito un rigore a 0.45 nel secondo tempo (fuori). Superiorità numeriche: Catania 4/12 + 1 rigore, Roma 4/8 +1 rigore. Uscite per limite di falli Carosi e Borisova nel quarto tempo.