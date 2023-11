Ekipe Orizzonte, cammino in Champions non all'altezza

Il match di Champions League di pallanuoto femminile tra Terrassa ed Ekipe Orizzonte è andato alle spagnole. Le catalane hanno battuto 10-8 le rossazzurre nella terza giornata del girone A, conquistando così i tre punti sul campo di casa.

Non è andata come si sperava per la squadra catanese, andata in vantaggio per prima e raggiunta sull’1-1 poco prima della fine del primo tempo. Seconda frazione conquistata dalla formazione allenata da Martina Miceli per 3-2, ma passo falso decisivo delle etnee nel terzo parziale, vinto 4-1 dal Terrassa. Ininfluente il 3-3 del quarto tempo.

Per l’Ekipe Orizzonte Dafne Bettini è andata a segno due volte, mentre Bronte Halligan, Chiara Tabani, Giulia Viacava, Valeria Palmieri, Claudia Marletta e Morena Leone hanno realizzato un gol a testa.

Al fischio finale è stato il presidente dell’Ekipe Orizzonte a fare il punto dopo la sconfitta subìta: "Purtroppo – ha detto Tania Di Mario – quello di quest’anno in Champions League non è il nostro livello. Abbiamo clamorosamente fallito l’obiettivo e se dobbiamo rischiare di giocare per il quarto posto nel girone viene voglia di restare a casa e ritirare la squadra dalla Coppa, perchè non ha senso affrontare in questo modo un impegno così importante. Abbiamo meritato di perdere e dopo i tre mesi di pausa che ci aspettano potremmo trovarci in condizioni ancora peggiori. Non abbiamo scuse, è solo demerito nostro e abbiamo sbagliato tutto".

CLASSIFICA GIRONE A: Sant Andreu 9, Terrassa 6, Ekipe Orizzonte 3, Sis Roma 0.

Il girone si disputa con gare di andata e ritorno, sul campo di tutte le squadre che lo compongono. La prima classificata si qualificherà alla Final Four.

IL TABELLINO DEL MATCH:

TERRASSA-EKIPE ORIZZONTE 10-8

Parziali: 1-1, 2-3, 4-1, 3-3

TERRASSA: Domene Perez, Finestra Vilalta, Fernandez Martinez, Cuenda Morillo, Cantero Padilla 1 gol, Quinzada Gonzalez, Ten Broek, Pena Carrasco 2 gol, Piralkova Coello 4 gol, Camus Amoros, Forgacs 2 gol, Bosveld 1 gol, Tomas Antich. All. Perez Polonio

EKIPE ORIZZONTE: Celona, Halligan 1 gol, Tabani 1 gol, Viacava 1 gol, Gant, Bettini 2 gol, Palmieri 1 gol, Marletta 1 gol, Gagliardi, Borisova, Longo, Leone 1 gol, Condorelli. All. Miceli