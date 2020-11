Ekipe Orizzonte Catania, ottima partenza in campionato: due vittorie

Successo per l’Ekipe Orizzonte, che conquista l’intera posta in palio anche nella seconda giornata del Girone B di Serie A1 di pallanuoto femminile. Ancora un’ottima prestazione per le catanesi, che nel pomeriggio hanno vinto 12-5 in casa della RN Florentia, sul campo della Piscina “Nannini” di Firenze.

Match caratterizzato da un primo tempo perfetto delle rossazzurre, avanti con un secco 4-0. Secondo parziale conquistato ancora dalle etnee per 2-1 e terzo tempo chiuso sul 3-3. Ekipe Orizzonte avanti 3-1 anche nella quarta frazione. Laura Barzon e Claudia Marletta sono state le top scorer del match con tre reti a testa. Un goal ciascuno per Carolina Ioannou, Giulia Viacava, Rosaria Aiello, Giulia Emmolo, Jelena Vukovic e la giovanissima Morena Leone.

Etnee quindi a punteggio pieno e a quota sei in vetta alla classifica del girone, grazie ai due successi ottenuti in altrettante partite.

Al fischio finale, il coach delle catanesi ha espresso grande apprezzamento verso la prestazione della squadra rossazzurra: "È stata una partita molto piacevole - ha detto Martina Miceli - , soprattutto perché in difesa abbiamo giocato veramente bene, in particolar modo nel primo tempo. Abbiamo preso solo due goal evitabili, sui quali siamo rimaste ferme. Per il resto abbiamo disputato un’ottima partita. Mi fa piacere sottolineare anche la grande prestazione di Gorlero, a maggior ragione perché per me l’aspetto difensivo viene sempre prima degli altri. Abbiamo fatto abbastanza bene pure in attacco, considerando anche che i nostri centroboa venivano da infortuni e indisposizioni varie e negli ultimi giorni non si erano potute allenare al meglio. Malgrado ciò hanno guadagnato parecchie espulsioni, mentre noi in difesa ne abbiamo subìte pochissime. Anche questo mi fa molto piacere, perché siamo state brave a recuperare tantissimi palloni. Un’altra nota lieta arriva dal goal di Morena Leone, anche se mi aspetto che sia lei che Dorotea Spampinato riescano a sbloccarsi sempre di più e a giocare con meno paura e maggiore tranquillità. Torniamo da una trasferta infinita, portando però a casa con noi qualcosa di bello"

TABELLINO DEL MATCH:

FLORENTIA – EKIPE ORIZZONTE 5-12 (0-4, 1-2, 3-3, 1-3)

Florentia: Banchelli, Landi, Lepore, Cordovani, Gasparri, Vittori, Nesti 1, Francini, Giachi 3, Nencha 1, Marioni, Mugnai. All. Cotti

Ekipe Orizzonte: Gorlero, Ioannou 1, Spampinato, Viacava 1, Aiello 1, Barzon 3, Palmieri, Marletta 3, Emmolo 1, Vukovic 1, Riccioli, Leone 1, Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Ricciotti e Scappini

Note: Banchelli (F) para un tiro di rigore a Marletta (O) nel tezo tempo. Superiorità: RN Florentia 0/3 + 1 rigore segnato, Ekipe Orizzonte 3/9 + 2 rigori segnati e uno fallito