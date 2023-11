Ekipe Orizzonte Catania, brutta sconfitta anche in campionato: le rossazzurre perdono contro Trieste

Il match dell’ottava giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile tra Ekipe Orizzonte e Pallanuoto Trieste va alle giuliane. Le catanesi sono state infatti battute 7-5 dalla squadra ospite, tra le pareti amiche di Nesima. Partita da dimenticare per la formazione rossazzurra, che in fase offensiva ha raccolto pochissimo rispetto a quanto prodotto, fallendo numerose occasioni.

La sfida si è aperta con un gol della squadra allenata da Martina Miceli, con il primo tempo terminato sull’1-1. Break decisivo per le triestine nella seconda frazione, conquistata per 3-0 dalle ospiti, e terzo parziale chiuso ancora in parità dalle due squadre, stavolta sul 2-2. Quarto tempo vinto 2-1 dall’Ekipe Orizzonte.

Tra le rossazzurre, due gol di Tabani, uno di Halligan, Gant e Bettini.

Al fischio finale è stato il presidente dell’Ekipe Orizzonte ad analizzare il momento della squadra: "Sicuramente è un brutto periodo – ha sottolineato Tania Di Mario – e purtroppo tutto quello che facciamo sembra non andare bene. Probabilmente non abbiamo trovato la soluzione, non ci siamo ancora scrollate di dosso quel che è successo ultimamente in campo internazionale e questo è il risultato. La sconfitta contro Trieste cambia il nostro cammino fino a un certo punto, più che altro bisogna guardare al suo significato. Anche se so che molte persone sono contente di quello che ci sta succedendo, posso dire che evidentemente non abbiamo trovato il bandolo della matassa e non possiamo sicuramente smettere di cercarlo. È una nostra responsabilità, è il nostro dovere e in questo momento è il nostro lavoro, quindi continueremo a farlo. Probabilmente ci sono cose che ti influenzano più di altre, quello che ci è capitato in questo periodo lo ha fatto, ma continueremo ad andare avanti perchè è così che si affrontano le difficoltà. Lo faremo con molta umiltà, che è la cosa più importante, sempre a testa alta perchè siamo convinte che il duro lavoro paghi. Noi ci stiamo davvero impegnando tanto, ma non è detto che sia sempre semplice. Le cose belle sono difficili, dolorose, impegnative e faticose e noi dobbiamo tenere bene a mente tutto questo".

L’Ekipe Orizzonte tornerà in campo già mercoledì 22 novembre alle 19:00 in casa del Padova, per giocare l’anticipo del nono turno di Serie A1. Nei giorni successivi le catanesi voleranno poi in Spagna, per affrontare il Sant Andreu, sabato 25, nella prima giornata di ritorno del girone A di Champions League.

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE-PN TRIESTE 5-7

Parziali: 1-1; 0-3; 2-2; 2-1

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 1, C. Tabani 2, G. Viacava, V. Gant 1, D. Bettini 1, V. Palmieri, C. Marletta, G. Gagliardi, M. Borisova, A. Longo, M. Leone, G. Condorelli. All. Miceli

PN TRIESTE: F. Sparano, G. Citino 1, E. De March 2, S. Cordovani 2, G. Marussi, L. Cergol 1, G. Klatowski, F. Colletta, A. Gragnolati, J. Vukovic, I. Riccioli 1, G. Zizza, S. Ingannamorte. All. P. Zizza

Arbitri: Guarracino e Cavallini

Note: Uscite per limite di falli Gant (O) nel terzo tempo, Colletta (T), Borisova e Tabani (O) nel quarto . Superiorità numeriche: Orizzonte 2/12 + 2 rigori falliti da Bettini nel primo tempo (traversa) e Marletta nel secondo (palo), Trieste 3/16. Spettatori 250