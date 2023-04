Ekipe Orizzonte, quarti di finale scudetto: vittoria al primo round contro Bogliasco

L’Ekipe Orizzonte si aggiudica il primo round dei quarti di finale scudetto di pallanuoto femminile. Ieri pomeriggio le catanesi hanno infatti vinto la sfida d’andata contro il Bogliasco 1951 con il punteggio di 17-7 in casa delle liguri.

La squadra allenata da Martina Miceli ha provato a prendere subito il largo, vincendo 5-2 il primo tempo, ma il Bogliasco è riuscito a imporre il 4-4 nel secondo parziale. Rossazzurre più sciolte nelle ultime due frazioni di gioco, vinte rispettivamente 3-1 e 5-0.

Claudia Marletta è stata la top scorer del match con cinque gol, mentre Alice Williams è andata a segno tre volte. Due reti a testa per Bronte Halligan, Veronica Gant e Valeria Palmieri, una ciascuno per Giulia Viacava, Dafne Bettini e Morena Leone.

Al termine della partita, bilancio finale affidato alla numero 9 dell’Ekipe Orizzonte: “La vittoria – dice Gaia Gagliardi – fa sicuramente bene al nostro morale, anche se non abbiamo giocato al massimo delle nostre potenzialità. Un successo che però ci regala ottimismo, dato che adesso saremo totalmente concentrate sul campionato, malgrado la sconfitta in Champions League contro il Sabadell. Adesso quindi pensiamo solo ai playoff scudetto, che diventano il nostro unico obiettivo. Di certo non abbiamo avuto il giusto approccio alla partita, ma con il passare del tempo ci siamo riprese”.

La sfida di ritorno dei quarti di finale dei playoff scudetto contro il Bogliasco 1951 si giocherà sabato 8 aprile alle 15:00 alla piscina di Nesima (CT).

IL TABELLINO DEL MATCH:

NETAFIM BOGLIASCO 1951-EKIPE ORIZZONTE 7-17

Parziali: 2-5; 4-4; 1-3; 0-5

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio, P. Di Maria 4, G. Cuzzupe’, A. Mauceri, G. Millo 2, B. Rosta, R. Rogondino, M. Paganello 1, G. Lombella, M. Carpaneto, D. Spampinato, M. Oberti. All. Sinatra

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso, G. Viacava 1, V. Gant 2, D. Bettini 1, V. Palmieri 2, C. Marletta 5, G. Gagliardi, A. Williams 3, A. Longo, M. Leone 1, G. Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Rovida e Romolini

Note: Uscite per limite di falli Marletta (C) e Spampinato (B) nel terzo tempo, Mauceri e Rogondino (B) nel quarto. Nel primo tempo Rogondino (B) fallisce un rigore (parato da Condorelli).