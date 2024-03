L'Ekipe Orizzonte strapazza la Sis Roma: bella vittoria, si guarda al futuro

Bella vittoria dell’Ekipe Orizzonte, che sabato pomeriggio ha conquistato meritatamente i tre punti nel big-match di campionato contro la Sis Roma. Prestazione molto positiva delle catanesi, che hanno superato 14-9 la Sis Roma nella dodicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile.

Approccio giusto sin dall’inizio per la squadra allenata da Martina Miceli, affiancata come sempre in panchina dal presidente Tania Di Mario e dall’assistant coach Renato Caruso. Frazioni di gioco tutte a favore delle padrone di casa, che hanno vinto il primo e il secondo tempo 3-2. Divario più ampio nella terza frazione, conquistata per 5-3, ancora 3-2 nel quarto parziale.

Claudia Marletta è stata la top scorer di giornata con quattro gol, mentre Aurora Longo è andata a segno tre volte. Due reti a testa per Bronte Halligan, Dafne Bettini e Valeria Palmieri, una per Giulia Viacava.

Al termine del match bilancio affidato alla numero 11 dell’Ekipe Orizzonte, protagonista di una prova molto positiva non solo in chiave offensiva: "Questa vittoria – ha detto Aurora Longo – ci serviva per il carattere e per il morale, per farci ricordare chi siamo noi e chi è l’Ekipe Orizzonte. Avevamo bisogno di vincere giocando una partita come questa. Siamo state molto brave e attente soprattutto nel finale. Sono contenta della mia partita, ho cercato di dare tutto quello che avevo e mi sono divertita parecchio. Giocare è stato veramente bellissimo, le mie compagne di squadra mi hanno aiutato in tutti i momenti, siamo state l’una al fianco dell’altra per tutta la gara. Dopo il derby contro la Brizz giocheremo in Champions League nuovamente contro la Sis Roma e, anche se il risultato sarà irrilevante per il prosieguo della competizione, ancora una volta questa sfida potrebbe aiutarci a prendere consapevolezza del nostro momento. Ci può far capire come stiamo crescendo giorno dopo giorno, soprattutto alla luce degli allenamenti che stiamo facendo in questo periodo. Quindi andremo a Roma con la certezza che vincere sarebbe per noi ulteriormente importante e scenderemo in vasca pronte a tirare fuori gli artigli".

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE-SIS ROMA 14-9

Parziali: 3-2; 3-2; 5-3; 3-2

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Tabani, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 2, V. Palmieri 2, C. Marletta 4, G. Gagliardi, M. Borisova, A. Longo 3, M. Leone, A. Condorelli, T. Lombardo. All. Miceli

SIS ROMA: C. Banchelli, M. Misiti, G. Galardi, A. Gual Rovirosa, C. Ranalli 3, L. Papi 1, D. Picozzi 1, L. Di Claudio, C. Nardini 1, S. Centanni 1, A. Cocchiere 2, S. Carosi, O. Sesena, A. Aprea. All. Capanna

Arbitri: D. Bianco e Cavallini

Note: Uscite per limite di falli: Leone (O) e Carosi (R) nel terzo tempo, Ranalli (R) e Gant (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 5/8 + 5 rigori e Roma 4/13 + 2 rigori. Marletta (O) fallisce un rigore (traversa) dopo 15″ del primo tempo. Banchelli (R) para un rigore a Longo dopo 3’26” del quarto tempo. Spettatori: 300 circa.