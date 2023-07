L'Ekipe Orizzonte ancora sul tetto d'Italia: arriva anche lo scudetto under 18

Nella giornata conclusiva della Final Eight del campionato nazionale under 18 femminile di pallanuoto, a Padova, nella piscina del Centro Sportivo Plebiscito, le ragazze de L'Ekipe Orizzonte allenate da Renato Caruso battono 6-4 le padrone di casa del Plebiscito Padova guidate da Alessia Millo e conquistano lo scudetto di categoria. La partita, affidata agli arbitri Alfi e Fusco, è a doppio senso. Cominciano meglio le venete che aprono le marcature con Proietti e restano in vantaggio per metà gara (3-2). Nel terzo tempo cambia tutto: Catania prende il sopravvento e la ribalta con Grasso ed Oliva (4-3 in poco più di 3'30"), Padova pareggia subito dopo con il capitano Delli Guanti ma il break successivo con il 2-0 di Lombardo e di nuovo Oliva risulterà decisivo.

Medaglia di bronzo al colle delle ragazze del Netafim Bogliasco, allenate da Mario Sinatra, che doppiano 22-11 la SIS Roma nella finale per il quarto posto: nove gol del capitano Di Maria e otto di Paganello