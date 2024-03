L'Ekipe Orizzonte vince ma non convince, la marcia in campionato prosegue

L’Ekipe Orizzonte conquista la vittoria sul campo della Netafim Bogliasco 1951, nel quattordicesimo turno di Serie A1 femminile. Tre punti sudati per le catanesi, che nel pomeriggio di ieri hanno vinto 16-12 in casa delle liguri, in un match molto tirato soprattutto nelle prime due frazioni.

Il primo e il secondo tempo infatti si sono chiusi in parità, rispettivamente sul 5-5 e sul 3-3. Il break delle rossazzurre è arrivato nel terzo parziale, conquistato per 4-1 dalla squadra allenata da Martina Miceli, che ha poi vinto la quarta frazione di gioco per 4-3.

Morena Leone è stata la top scorer assoluta di giornata con ben 7 gol, seguita da Giulia Viacava con 4. Due reti per Aurora Longo, una a testa per Dafne Bettini, Valeria Palmieri e Masha Borisova.

Al fischio finale è stata la numero 3 dell’Ekipe Orizzonte a fare un bilancio sul match appena disputato dalla squadra catanese, guardando anche al prosieguo della stagione: “Sicuramente – ha detto Chiara Tabani – abbiamo giocato una brutta gara, che non rispecchia la squadra che siamo, ciò che dobbiamo fare e soprattutto dimostrare a noi stesse. Purtroppo capitano anche partite come questa e bisogna essere brave a non farle ripetere, capendo ciò che abbiamo sbagliato e che non possiamo più sbagliare. Dobbiamo comprendere dove dobbiamo migliorarci, acquisendo la convinzione di ciò che siamo e mantenendola. Nelle prossime partite, in particolar modo quella di Champions League, cercheremo di dimostrare chi siamo davvero, facendo di tutto per evitare gli errori che abbiamo commesso, perché non possiamo permetterceli. Naturalmente quindi si pensa sempre alla soluzione positiva e ad andare avanti cercando la prestazione migliore”.

IL TABELLINO DEL MATCH:

NETAFIM BOGLIASCO 1951-EKIPE ORIZZONTE 12-16

Parziali: 5-5; 3-3; 1-4; 3-4

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, C. Paganuzzi 1, P. Di Maria, V. Santoro, A. Mauceri, G. Millo 2, K. Cutler, R. Rogondino, B. Rosta, L. Nesti 1, M. Carpaneto 1, D. Spampinato 4, A. Sokhna, M. Paganello 3. All. Sinatra

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, T. Di Mario, C. Tabani, G. Viacava 4, V. Gant, D. Bettini 1, V. Palmieri 1, C. Marletta, G. Gagliardi, M. Borisova 1, A. Longo 2, M. Leone 7, G. Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Colombo e Marrone

Note: Uscite per limite di falli Palmieri (O), Borisova (O) e Mauceri (B) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 5/12 + 3 rigori e Orizzonte 7/17. Paganuzzi (B) fallisce un rigore (palo) nel terzo tempo. Condorelli (O) para un rigore a Cutler nel terzo tempo.