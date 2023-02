Per le vie della città le emozioni del Trofeo di Sant'Agata

Un bagno di folla per le vie cittadine di Catania e, tra le strade del centro storico etneo, una sana e avvincente competizione sportiva oltre ai festeggiamenti già cominciati in onore della Santa Patrona, dopo gli anni tristi della pandemia. Va in archivio un'altra edizione del trofeo Sant’Agata. Appuntamento in via Vittorio Emanuele con una cinquantina di partecipanti tra uomini e donne. La gara prevedeva 7 giri per gli uomini e 4 per le donne (complessivamente circa 10 km nel primo caso e 5 km nel secondo): si partiva in prossimità del Palazzo della Cultura, poi svolta a sinistra all'altezza di Piazza Cutelli, passaggio davanti al Teatro Massimo Bellini, poi via di Sangiuliano e via Etnea per poi passare nuovamente dal "via". Gli atleti in gara sono stati chiamati e presentati dallo speaker Giuseppe Marcellino.

Ecco i podi. Per quanto riguarda le donne: 1) Federica Sugamiele, 2) Nicoletta Santonocito, 3) Cristina Ventura, 4) Desirèe Di Maria e 5) Veronica Costanzo.

Di seguito la classifica degli uomini: 1) Osama Zoghlami, 2) Giuseppe Gerratana, 3) Ala Zoghlami, gemello del 1°, 4) Antonino Lollo, 5) Wilson Marquez e 6) Tony Liuzzo.

Emozioni a grappoli, come sempre: la gara disputata in un mix tra agonismo e passione, devozione e ammirazione delle bellezze di Catania. Il risultato è stato uno spettacolo molto apprezzato da appassionati e curiosi accorsi sul posto per conoscere l'esito della sfida.