Evolution Fight, Catania presente: Coriolano e Scornavacca sul ring di Rosolini

Due discipline che affascinano il pubblico degli appassionati. Muay Thai e K1, insieme, in un solo evento giunto alla 14esima edizione. Un vero e proprio galà internazionale organizzato da Bruno Botindari con Liliana Voicu e lo staff della Trinacria Team nella centralissima piazza Garibaldi di Rosolini in provincia di Siracusa. Evolution Fight è il primo grande evento in Sicilia degli sport da combattimento dopo il periodo di lockdown. Tutti professionisti, classe A, gli atleti scesi sul ring a darsi battaglia. Presente anche Catania con gli atleti della "The brothers of fighting" dei maestri Dario Calabrese e Antonio Provvidenti.

Marco Scornavacca e Gino Coriolano hanno dato battaglia ai loro rispettivi avversari, in due incontri combattuti e decisi dai verdetti finali dei giudici. Per Coriolano sono stati due anni di attesa prima di indossare nuovamente i guantoni in un incontro ufficiale. Nella categoria 78 Kg è riuscito ad importi sul rispettivo avversario, Ferrara, del team Farina di Napoli, vincendo ai punti. Esito diverso, ma incontro combattuto a testa alta quello di Marco Scornavacca. L'esito dei giudici, sempre con vittoria ai punti, ha decretato in questo caso il successo ai punti del fighter Zocco, della Muay Thai Mania Vittoria.

Gli atleti guidati da Calabrese e Provvidenti mettono alle spalle un nuovo match che va ad arricchire il loro bagaglio di esperienza. Suono della campanella preceduto da mesi duri di lavoro: "I ragazzi si sono sottoposti ad allenamenti individuali, senza la presenza del resto del gruppo, viste le normative stringenti di questi mesi, ma si sono fatti trovare pronti per questo appuntamento importante" spiega master Calabrese a CataniaToday.

La nostra redazione ha raggiunto telefonicamente anche l'organizzatore dell'evento, Bruno Botindari. "Ringrazio sponsor, amici e tutti gli atleti che hanno fatto parte dell'evento" spiega Botindari. In palio nel corso della serata tanti titoli di livello internazionale: un titolo mondiale del circuito Lion Fight, due titoli del mondo Iska e un titolo italiano professionistico Fight 1 di Muay Thai. Rigido il protocollo applicato per tutti i partecipanti: test seriologici per atleti, coach, arbitri, anche tampone per gli atleti stranieri. Sugli spalti norme di distanziamento sociale tra le persone presenti ad assistere.