Fabricio Santos nuovo tecnico del Catania Beach Soccer

Il brasiliano Fabricio Santos è il nuovo allenatore del Catania Beach Soccer. Nato a Rio de Janeiro il 18 marzo del 1982, è uno dei tecnici più stimati e preparati nel panorama internazionale. L’anno scorso ha rivestito con gli etnei il doppio incarico di mister in seconda e preparatore dei portieri della prima squadra. In rossazzurro ha già collezionato tanti i successi: uno Scudetto nel 2018, 3 Coppa Italia, due Supercoppe di Lega e il titolo di vicecampioni del Mondo nel Mundialito per Club in Russia nel 2019. Santos vanta un importante bagaglio di esperienze, come allenatore dei portieri delle nazionali di Brasile e Cina e dal 2019 coach della nazionale femminile brasiliana, con la quale si è laureato nel 2022 campione nei NEOM Beach Games.

“È la mia quinta stagione a Catania. Sono un eterno ammiratore del popolo, della città e delle sue culture. Lavorare con il presidente Bosco, figura carismatica e di riferimento non soltanto in Italia, è sempre un'esperienza di grande apprendimento. Nel Beach Soccer il Catania è un'identità, un marchio tradizionale e rispettato, un club vincente. Guidare questa compagine sarà un onore e una grande responsabilità. L'impegno e il lavoro non mancheranno. Forza Catania” dichiara mister Santos.