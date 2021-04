Il Catania omaggia Stefania Sberna: le sue figlie saranno la voce dei colori rossazzurri

Le figlie di Stefania Sberna, storica speaker del Calcio Catania scomparsa nei giorni scorsi, entrano a far parte della famiglia rossazzurra. Saranno loro a prestare la loro voce allo stadio nel ruolo di speaker, dalla stessa cabina dove la madre ha scritto pagine di storia dei colori rossazzurri.

"Il Calcio Catania accoglie Federica e Giulia La Spina, figlie dell’indimenticabile Stefania Sberna e di Salvo: le due giovani e brillanti sorelle, cresciute coltivando una sincera passione sportiva naturalmente condivisa con la madre e il padre, hanno accettato l’invito ad aiutare la squadra del cuore dalla cabina della speaker, formulato dall'amministratore unico Nico Le Mura e da tutti i dirigenti"

“Per Federica e Giulia - spiega il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino - non era facile, in questo momento così complesso e doloroso, garantire disponibilità. Le ragazze hanno detto sì, infine, con la voglia di essere vicine al Catania e con quel coraggio che Stefania e Salvo, due genitori straordinari, hanno saputo infondere in loro. Ecco perché, con grande ammirazione per una famiglia splendida, ci teniamo ad esprimere semplice ma autentica gratitudine".

Salvo, marito di Stefania, e le figlie Federica e Giulia La Spina aggiungono tramite una nota diffusa dal Calcio Catania: "Abbiamo ricevuto tantissime manifestazioni di cordoglio e sincero affetto: vogliamo ringraziare tutti. Catania, in particolare, ha dato prova di aver apprezzato la “sua” Stefania Sberna, che amava profondamente la sua città e il suo Catania: questo sentimento, quasi tangibile in casa nostra, è in noi e con noi lo porteremo ancora allo stadio, certi che lei approverebbe”.

Prima del fischio d’inizio della gara con la Viterbese, durante il minuto di raccoglimento, i rossazzurri indosseranno una maglia bianca con un messaggio in ricordo di Stefania Sberna.