Pari tra Foggia e Catania: etnei attendono esito ricorso 2 punti

Foggia-Catania termina in parità. Doppietta di Golfo che risponde all'ex Curcio e alla rete di D'Andrea. L'ultimo atto della stagione però non consegna ancora ufficialmente il prossimo avversario ai playoff. Il 5 maggio infatti si pronuncerà il Collegio di Garanzia del Coni in merito al ricorso relativo ai due punti di penalizzazione. Dopo il 2-2 contro il Foggia, il Catania è al momento sesto in classifica. Con due punti balzerebbe a pari merito con la Juve Stabia e in virtù dei migliori scontri diretti, andrebbe ad affrontare un avversario diverso, balzando al 5 posto.

Allo stato attuale l'avversario sarebbe il Foggia, in caso invece di esito positivo del ricorso, il Catania in virtù di un quinto piazzamento andrebbe ad affrontare la Casertana. In entrambi i casi la sfida si giocherà al Massisimo, con i rossazzurri che avranno 2 risultati su 3 in virtù del miglior piazzamento in campionato.

TABELLINO FOGGIA-CATANIA 2-2 (Curcio 15', D'Andrea 19'; Golfo 34', 77')

Foggia (3-5-2): Di Stasio, Salvi (dal 62′ Del Prete), Germinio, Galeotafiore, Kalombo, Vitale (dal 62′ Iurato), Rocca, Garofalo (dal 62′ Morrone), Di Jenno, Curcio, D’Andrea (dal 70′ Balde)

Catania (4-3-3): Martinez, Calapai (dal 46′ Albertini), Claiton, Silvestri, Zanchi (dal 56′ Piccolo), Dall’Oglio, Izco (dal 67′ Manneh), Welbeck (dall’84’ Rosaia), Pinto, Reginaldo, Golfo (dall’84’ Maldonado); a disposizione: Santurro, Albertini, Sales, Rosaia, Maldonado, Manneh, Piccolo, Vrikkis. All.Francesco Baldini

Ammoniti: Claiton, Pinto, Albertini; Iurato Di Stasio