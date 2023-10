Francesco La Mazza in gara a Vallelunga con la Ferrari del team Easyrace

Chiudere nel migliore dei modi la stagione, con il podio della classifica generale ancora a portata di mano. Sono gli obiettivi del pilota catanese Francesco La Mazza in vista dell’ultima tappa del Campionato italiano GT Endurance che sarà di scena sul circuito di Vallelunga. Con il sostegno del team EasyRace, guidato da Michele Paccagnella, La Mazza proverà in tutti i modi a terminare il campionato come era iniziato, nel maggio scorso a Pergusa, dove erano arrivati un primo posto e una gara di grande livello. L’auto è la Ferrari 488 e a guidarla, insieme a La Mazza, ci saranno Thomas Biagi, pluridecorato campione che ha al suo attivo varie affermazioni a livello nazionale e internazionale, e Luciano Linossi.

Nel circuito laziale, si comincia con le libere di venerdì 13 e si chiude con la gara di domenica 15. Le qualifiche si terranno sabato, in tre turni, dalle 15.20 alle 16.25. La gara di domenica avrà la durata di due ore e scatterà alle ore 12.

Alla tappa finale del Campionato, La Mazza arriva con 26 punti totali, e occupa il quinto posto della graduatoria della Gt Cup Am. In testa ci sono Caiola, Fabi e Iannello a quota 47, segue Lazzaroni con 41. Atzori con Menichini occupano la terza piazza con 40 punti.

“Abbiamo messo alle spalle il ritiro di Monza – spiega La Mazza – l’errore e la sfortuna. Adesso serve solo correre e riuscire a chiudere al meglio una stagione che, fino alla scorsa gara, mi consentiva ancora di guardare al successo finale. Adesso, l’obiettivo è chiudere in classifica fra i primi tre. Difficile, ma ancora possibile, a patto di non sbagliare niente. L’intera squadra mi è stata molto vicina dopo Monza, ma mi sento in debito e voglio ripagare la fiducia con una grande prestazione. Vallelunga è un circuito che, nelle varie gare precedenti, mi ha spesso sorriso. Conto di ripetermi anche domenica. Come sempre, metterò tutto l’impegno possibile”.