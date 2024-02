Full contact, la catanese Giuliana Parisi conquista il titolo europeo femminile Wk

SI e svolto al PalaBattiati lo scrso sabato 27 gennaio il gran Galà Kumitevent, ormai realtà affermata per gli sport da combattimento in Italia e nel mondo. Nella serata tra i match più importanti con 4 nazioni tra cui Grecia, Olanda, Polonia e Spagna, abbiamo visto vincere il prestigioso titolo europeo femminile Wku da Giuliana Parisi nella categoria 52,500 chilogrammi allieva del maestro Graziano Falzone anche lui noto nel 2017/2018 per essere diventato campione del mondo di full contact.

Grande soddisfazione per lui, e la sua allieva che pensa già a match internazionali che la vedranno impegnata il prossimo 15 giugno nel circuito Enfusion in Olanda. La manifestazione sponsorizzata dall'Ars e destinata a grandi progetti per dare lustro agli atleti italiani nel mondo dei grandi eventi televisivi per gli sport da combattimento.