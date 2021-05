Futsal, playoff scudetto: Meta Catania prepara gara 1 contro Acqua&Sapone

Ancora nell’elitè del futsal italiano per il terzo anno consecutivo. La Meta Catania Bricocity trova una vittoria nell'ultima gara della regular season, vittoria di grande prestigio battendo la quotata Acqua&Sapone e chiudendo il campionato al settimo posto. Un 3-2 storico per gli etnei che per la prima volta si concedono il lusso di battere la formazione di Scarpitti. Decima vittoria della stagione al Palanitta e undicesima stagionale e regular season chiusa con 36 punti. Adesso playoff scudetto, ancora contro l’Acqua&Sapone, ma con una Meta Catania Bricocity consapevole di essere una autentica guastafeste per le grandi.

All'orizzonte ci sono i quarti di finale. Di fronte lo stesso avversario affrontato nell'ultimo match del campionato. Saranno tre le gare da disputare per decretare la vincitrice e il passaggio del turno. Sabato la prima in casa degli uomini dei pluri decorati del futsal italiano dove la Meta Catania Bricocity cercherà di tenere testa provando ad invertire la rotta delle gare esterne, una sola vittoria ottenuta quest’anno fuori dal Palanitta. Samperi in vista dei playoff avrà nuovamente a disposizione Italo Rossetti pronto al rientro dopo il riposo forzato.

Meta Catania Bricocity che svolgerà una doppia seduta martedì tra campo e palestra, mentre sedute mattutine mercoledì, giovedì con rifinitura, convocazioni e partenza nella giornata di venerdì.