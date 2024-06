Canoa, weekend di gare al lago Nicoletti ed a Bratislava per gli Europei junior

Sono giorni di grande fermento in casa Circolo Canoa Catania. E si preannuncia un weekend appassionante ed esplosivo. Anastasia Insabella sta andando alla grande nei campionati Europei Junior e Under 23 in corso di svolgimento a Bratislava, in Slovacchia. La quattordicenne dello Jomar Club Catania, nella categoria Junior con atlete più grandi di lei d’età, è stata capace di centrare la finale sia nel K1 1.000 metri (oggi, il via alle ore 10,03) che nel K1 sulla distanza olimpica dei 500 metri (domenica, ore 10,01). Anastasia Insabella è l’atleta più giovane di tutti i tempi a conquistare 2 finali ai campionati Europei. Intanto,ci si prepara anche alle gare di domenica. Al Lago di Nicoletti, in provincia di Enna, è in programma la kermesse regionale per le categorie Ragazzi, Junior e Senior più il circuito Canoagiovani. La manifestazione è valida anche come selezione per il Trofeo Coni. Nutrita, compatta e agguerrita come sempre la spedizione del Circolo Canoa Catania guidata dai tecnici Daniele Romano e Ciccio Moro.