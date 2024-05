Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“Giovani Promesse del Karate Incantano a Catania: Successo per il Club "Passion Fitness” A soli pochi giorni di distanza dal significativo Campionato Nazionale di Karate, il fervore competitivo non ha avuto tregua. Il 28 Aprile, gli appassionati di questa nobile arte marziale hanno assistito a un altro momento di grande atletismo e spirito sportivo: il 3° Campionato Regionale di Kata. L'evento, tenutosi nell'accogliente cornice del PALA-ZURRIA a Catania, è stato organizzato dalla "Libertas Sicilia settore Karate", cementando ulteriormente il ruolo centrale che questa disciplina ricopre in Regione. Sotto l'attenta guida dei maestri Alfio Pintabona ed Enzo Bordonaro, i giovani talenti della palestra club "Passion Fitness" di Randazzo hanno dato prova delle loro abilità nella raffinata disciplina del Kata, chiudendo la stagione sportiva con risultati che vanno oltre ogni più rosea aspettativa. La loro performance ha riecheggiato forte e chiaro, annunciando la qualifica al Campionato Nazionale del 2025 - traguardo non da poco per un club avviato in una cittadina ricca di storia e cultura alle pendici dell'Etna. Tra i giovani atleti, spiccano le vittorie di Christian Carciola, che con soli 9 anni ha conquistato il 2° posto nella categoria fanciulli cintura blu-marrone, e di Tommaso Schilirò, al suo fianco sul podio della categoria fanciulli cintura bianca-gialla. Pietro Proietto Batturi, altro giovane campione del club, ha trionfato nella categoria arancione, dimostrando, assieme a molti altri promettenti karateka, il notevole livello di preparazione che contraddistingue il "Passion Fitness". Un riconoscimento speciale va anche agli atleti della categoria Senior, tra cui Antonino Bonanno, che ha ottenuto un meritevole 2° posto nella categoria cintura nera, e Alfio Priolo, primo classificato nella categoria cintura arancione. L'esito di questo campionato non è solo una testimonianza del talento e della dedizione dei giovani karateka, ma anche del prezioso contributo dei maestri Bordonaro e Pintabona, il cui impegno ha reso possibile questo successo. Il loro lavoro, infatti, va oltre l'insegnamento delle tecniche marziali, toccando valori profondi come la disciplina, il rispetto e l'integrazione sociale. Questi risultati non rappresentano solo una vittoria sportiva per il club "Passion Fitness" e per la città di Randazzo; sono anche un messaggio potente per i giovani di oggi. In un'epoca in cui le distrazioni negative sono sempre dietro l'angolo, il successo di questi atleti dimostra il valore inestimabile dello sport come strumento di crescita personale e inserimento sociale. Attraverso il karate “Kata”, questi giovani stanno imparando l'importanza di perseverare, di rispettare sia i compagni che gli avversari e di puntare sempre più in alto, lezioni che li accompagneranno ben oltre la sala d'allenamento. È un invito accorato a tutti i giovani, a scegliere la via dell'attività fisica e dello sport, per un futuro più sano, equilibrato e felice. Alfio Papa