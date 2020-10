Giro d'Italia, quarta tappa Catania-Villafranca Tirrena: vince il francese Démare

Arnaud Demare si aggiudica la quarta tappa al fotofinish. Il velocista francese batte di un soffio lo slovacco Peter Sagan e Davide Ballerini. Il Giro d'Italia, giunto all'edizione numero 103, ha visto come teatro di questo quarto appuntamento della stagione la città di Catania, luogo di partenza per gli atleti in gara, con arrivo a Villafranca Tirrena. Un percorso lungo 140 chilometri caratterizzato dal percorso iniziale Catania-Taormina, con ultimi 40 km pianeggianti. A metà gara la salita di Portella Mandrazzi. Nel finale invece la volata caratterizzata dallo sprint dei velocisti.

Il portoghese Joao Almeida ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale grazie ai secondi conquistati nello sprint intermedio, a Barcellona Pozzo di Gotto, ai danni di Jonathan Caicedo. Alla tappa odierna non ha preso parte Geraint Thomas, della Ineos Grenadiers, che dopo essere caduto nel corso della terza tappa ha riportato una frattura al bacino.

Ultimo chilometro della tappa Catania.Villafranca Tirrena caratterizzato da un incidente, quello occorso all'olandese Etienne van Empel e l'italiano Luca Wackermann della Vini Zabù Brado. I due atleti in gara infatti sarebbero stati colpiti da alcune transenne sollevate dall'elicottero presente sul posto per le riprese, non riuscendo così a portare a termine il chilometro finale. Le loro condizioni verranno monitorate nelle prossime ore.