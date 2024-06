Un goal per la ricerca: primo memorial "Stefano Bonina"

Venerdì 21 giugno, in occasione della Giornata Mondiale della SLA, alle ore 10 presso lo Yachting Club di Catania, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Primo Memorial 'Stefano Bonina' "Un Goal per la Ricerca". Questo quadrangolare di calcio, che si svolgerà il 30 giugno alle ore 10:30 nello Stadio Comunale di Maletto, vedrà la partecipazione di numerosi nomi illustri dello sport e non solo. L'evento, dedicato all'ex presidente del Maletto Calcio, Stefano Bonina, sarà un'occasione per svelare la targa di intitolazione dello stadio alla presenza dei suoi familiari e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Le squadre in campo saranno: All Stars Sicilia, Catania Rossazzurra, Maletto Calcio e Stefano Bonina and Friends. Quest'ultima rappresenterà la ricerca scientifica focalizzata sulla Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica). Tra i giocatori, anche il dottor Gallone del Cresla di Torino, impegnato nella ricerca su questa patologia.

Alla conferenza stampa del 21 giugno interverranno numerose autorità, tra cui il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, il deputato Ars Giuseppe Castiglione, il sindaco di Catania Enrico Trantino e l'assessore allo sport del comune etneo Sergio Parisi. Saranno presenti anche Mario Zappia, direttore del reparto di Clinica Neurologica del Policlinico Catania, che premierà la migliore tesi di laurea sulla Sla, e altre figure istituzionali e militari. L'iniziativa di intitolare lo stadio a Stefano Bonina era stata annunciata dal figlio Andrea lo scorso 21 dicembre, alla presenza del sindaco di Maletto Giuseppe Capizzi e dell'assessore allo sport e istruzione Melo Melardi. Questo progetto, fortemente voluto dalla comunità locale, si concretizzerà il 30 giugno, onorando la memoria di Bonina, amatissimo presidente del Maletto Calcio negli anni '80. Il memoriale non sarà solo un evento sportivo, ma anche un momento di riflessione sulla Sla. Saranno presenti rappresentanti di Telethon, della Fondazione AriSLA e dell'Aisla, oltre al presidente di Catania Rossazzurra Enzo Ingrassia e al presidente di All Stars Sicilia Luca Napoli. La Fondazione Vialli e Mauro, promotrice della ricerca sulla Sla, sosterrà la manifestazione. Durante l'evento, banchetti informativi di Aisla e Telethon offriranno informazioni e opportunità di sostegno alla ricerca.

Parteciperanno anche “Gli Angeli In Moto”, un gruppo di motociclisti che sostiene le persone affette da Sla. Andrea Bonina, figlio di Stefano e promotore dell'evento, ha espresso la sua gioia per la realizzazione di questo progetto: "Il suo ricordo è sempre presente e poter finalmente disputare questo evento nello stadio della sua città è per noi fonte di gioia infinita". Ha inoltre sottolineato l'importanza della ricerca e l'obiettivo di raccogliere fondi significativi per supportarla. Il pubblico sarà invitato a firmare il "pallone della ricerca scientifica", che già porta le firme di noti personaggi sportivi come Antonio Cassano, Nicola Ventola, Lele Adani, Peppe Mascara, Marco Biagianti e Giovanni Marchese. Questo pallone sarà disponibile sia durante la conferenza stampa che durante la partita del 30 giugno. La conferenza stampa sarà moderata dal giornalista Enzo Stroscio.