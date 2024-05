Ciclismo su strada, tre atlete della Asd Queen Bike nella top dieci della gran fondo Valle dei Margi

Tre atlete nelle prime dieci posizioni. Si conclude nel migliore dei modi la partecipazione delle ragazze della Asd Queen Bike alla medio fondo Valle dei Margi, città di Grammichele. Sulla distanza di 85 chilometri, quinto posto assoluto e prima posizione di categoria per la vicepresidente Margherita Di Martino. Settima piazza e medaglia d’argento nella propria categoria per Michela Mansueto. Conclude in top dieci e terza di categoria Stefania Lavenia. La prova femminile è stata vinta da Giulia D’aguanno della Star Cycling Lab. Purtroppo ancora assente al via la presidente della società etnea Lucia Asero, ormai in fase di recupero dopo alcune noie fisiche che hanno imposto un periodo di riposo dalle competizioni a scopo precauzionale