Gran Prix Komarno, grande prova di Anastasia Insabella: 3 medaglie

In Slovacchia si è disputato il Gran Prix Internazionale di Komarno. In acqua gli Under 14 del Circolo Canoa Catania. Alla kermesse di canoa olimpica hanno preso parte centinaia di atleti provenienti da tutta Europa. Su tutti svetta Anastasia Insabella, che nella prima giornata vola sul gradino più alto del podio trionfando nel K1 categoria Cadette B metri 500. Buona, inoltre, la prestazione di Carlo Trombetta, che riesce a conquistare il sesto posto nel K1 Cadetti B al termine di una tiratissima finale. Domenica, nell’ultima giornata di gare, Anastasia Insabella concede il bis.

La canoista rossazzurra porta a casa una preziosa medaglia d’argento nel K1 Cadette metri 5.000. Grande impresa poi per Anastasia che nel K2 Cadette metri 5.000 conquista la medaglia d’oro insieme con l’ungherese Kata Bertalan.

Nel K1 Cadetti metri 5.000 Carlo Trobetta sfiora l’ingresso nella top ten. Bene anche Andrea Consoli, che nel K1 Allieve B sfodera una prestazione importante in una gara di alto livello e con record di partecipanti.