Guerini nuovo responsabile dell'area tecnica del Calcio Catania

Vincenzo Guerini è il nuovo responsabile dell’area tecnica del Calcio Catania. Un ritorno ai piedi dell'Etna quello di Guerini che vanta un'esperienza pluridecennale nel mondo del calcio e 645 "panchine" all'attivo nell'arco di una carriera da allenatore intrapresa nel 1983 e conclusa nel 2012.

"Ringrazio il direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino, al quale mi lega un'amicizia antica e sincera, e tutto il Calcio Catania - dichiara Guerini - Ho ricoperto tutti i ruoli, nel calcio, e voglio mettere a disposizione in ambito sportivo la mia esperienza e il mio entusiasmo. Non devo fare carriera ma abitando da vent'anni a Catania sento una responsabilità speciale: si tratta di una causa sociale, non solo sportiva, e proprio questo progetto merita particolarmente di avere successo. Oggi sono onorato ed orgoglioso".

Il direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino aggiunge: "Nel panorama calcistico nazionale, Vincenzo Guerini è una figura di spicco: per rendersi conto del suo spessore non occorre dire molto ma basta semplicemente leggere il curriculum. È un uomo sincero e leale, è legato al Catania e alla città di Catania: il suo ritorno è davvero un valore aggiunto, per il nostro club".