Gupe Volley Catania, la preparazione entra nel vivo: il punto del direttore generale Smario

Una preparazione che procede spedita da 15 giorni ed un entusiasmo che di giorno in giorno cresce e coinvolge tutti, nessuno escluso. A poco meno di due mesi dall’esordio in gare ufficiali, il campionato di Serie B di volley partirà il 7 novembre, la Gupe Volley Catania si appresta a preparare al meglio la nuova stagione.

Il direttore generale e dell’area marketing Massimo Smario commenta così il momento del gruppo: “Ho delle sensazioni importanti, molto belle. Non era scontato che tutto questo potesse avvenire in queste modalità, abbiamo messo in piedi una squadra competitiva e allegra, un team che alla seconda settimana di lavoro si sta mostrando sempre più coeso e mi dà la speranza di divertirci. Solo attraverso il divertimento si ottengono i veri risultati di squadra”

“E’ una macchina organizzativa fatta di passione e composta da gente che è mossa da passione, un sentimento che non si ferma alla prima squadra o alla Serie D ma vale per tutti, per i bambini e per i centri di avviamento sportivi, abbiamo cominciato con tutte le attività comprese le under e registrato un grande entusiasmo”

“Fra le tante valutazioni fatte durante il periodo del lockdown – continua il dg Smario - abbiamo stretto una partnership importante con la Pallavolo Sicilia, mostrando immediatamente un’unità d’intenti e una collaborazione che ci ha permesso di valutare la possibilità di massimizzare il nostro impegno sul maschile e sul femminile e se possibile, riempire ogni weekend il nostro Sporting Center con le gare di B maschile e B1 femminile”.