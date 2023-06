Il Cus Catania dieci volte sul podio a Camerino

Dieci medaglie totali. I Campionati Nazionali Universitari di Camerino regalano emozioni e un bottino di allori superiore a quello della scorsa edizione (Cassino 2022) quando i podi conquistati furono sette.

Quattro le discipline in cui i cusini si sono classificati fra i migliori tre: calcio a 5, taekwondo, lotta e judo.

Il Calcio a 5 ha rappresentato l’ultimo successo, condito dallo splendido tifo dei ragazzi e delle ragazze del volley. La squadra guidata da Carmelo Sgroi e Alberto Incatasciato ha vinto la medaglia del metallo più prezioso sconfiggendo il Cus Macerata in finale con il punteggio di 6-4.

Gli altri due ori sono stati conquistati dai taekwondoka Carlo Nicolussi e Nicolò Saia.

Per Carlo Nicolussi, studente in Scienze Politiche, si è trattato di un bis dopo la vittoria conquistata anche l’anno scorso. Il bravissimo atleta del Cus si è imposto nella specialità delle forme, categoria cinture blu. Nella stessa gara, Nicolò Saia, iscritto a Giurisprudenza, aveva ottenuto un bronzo. La medaglia più preziosa l’ha invece conquistata nel combattimento.

A vincere le medaglie d’argento sono stati Silvia Drago nel judo e Alessandro Andronico nella greco romana.

Anche per Silvia Drago, si tratta di un bis. La studentessa di Odontoiatria, era salita sul secondo gradino del podio anche a Cassino, sempre nella stessa categoria (senior 48 kg). Anche se per certi versi il finale è un po’ amaro visto che la cusina è stata sconfitta dalla stessa avversaria incontrata lo scorso anno.



Ben cinque i bronzi. A parte il già citato Saia, applausi per i lottatori Morteza Khodaverdi (Ingegneria) e Riccardo Brogna (Scienze motorie), il taekwondoka Claudio Catania (Medicina) e la judoka Alessia Saccone (Medicina).