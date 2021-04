Il direttore Pellegrino agli studenti dell'Istituto Pestalozzi: “Lo sport è un amico per la vita”

Una delegazione rossazzurra, guidata dal direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino e completata dai dirigenti Salvo Cambria, Mario Marino e Angelo Scaltriti, ha incontrato nell’aula magna dell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” un centinaio di studenti, ai quali si sono aggiunti circa 50 alunni in videocollegamento. La dirigente scolastica Elena Di Blasi, ben coadiuvata dai professori Carlo Breve, Nelly Di Dio e Maria Piana, ha condotto egregiamente e nel pieno rispetto della normativa anti-Covid la conferenza, rendendola infine un appassionante momento di dialogo che ha offerto al Calcio Catania la possibilità di testimoniare ulteriormente la propria consapevolezza dell’importanza sociale dello sport. Il direttore Pellegrino, che si è soffermato sul tema dell’avviamento al calcio “tra sogni, aspettative e realtà”, sottolinea: “Questo è il primo di una serie di incontri previsti nell’ambito del nostro progetto volto a spiegare ai bambini con pazienza, chiarezza ed esempi concreti i benefici dello sport, che è al contempo medicina, insegnante e amico per la vita. Abbiamo una responsabilità fondamentale: diffondere e promuovere la pratica sportiva, che dona tanti benefici nella quotidianità ed è importantissima per una crescita equilibrata. Vogliamo inoltre fare in modo che i giovani del territorio possano avvicinarsi alla nostra società, valorizzando l’identità catanese e rossazzurra”. Ai giovani intervenuti e ai docenti della “Pestalozzi” il ringraziamento del nostro club per l’entusiasta vicinanza, espressa con una serie di domande pertinenti e stimolanti.