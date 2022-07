Il presidente Giuseppe Bosco illustra ambizioni e programmi del Catania Beach Soccer

Il Catania Beach Soccer si è messo alle spalle la finale di Coppa Italia persa contro il Pisa e ha ripreso ad allenarsi in vista della trasferta più importante della stagione, quella che a Cagliari, dal venerdì 5 a domenica 7 agosto, assegnerà il Tricolore della massima categoria del Beach Soccer. Il presidente degli etnei Giuseppe Bosco ha fatto il punto sulla stagione e si è soffermato sugli obiettivi imminenti e futuri del club rossazzurro, che, oltre all’aspetto sportivo, riguardano quello organizzativo con le qualificazioni europee per gli ANOC World Beach Games, in programma dal 29 agosto al 4 settembre presso la See Sicily Arena Beach Stadium.

"La Coppa Italia non è andata come speravamo, ma tirando le somme abbiamo vinto la Supercoppa, siamo finalisti in Coppa Italia e ci prepariamo per le finali di Cagliari. Bisogna fare un plauso al Pisa, sin qui nostro principale competitor, che ha fatto meglio di noi e, quindi, gli vanno i complimenti per la vittoria e per il lavoro svolto. In Sardegna il nostro primo avversario sarà una formazione che ritengo tra le nobili del Beach Soccer (Terracina, n.d.r) e che darà il massimo per superare il turno". Vi state preparando ad un altro grande appuntamento: "Gli ANOC World Beach Games confermano la forza di una società che lavora a 360 gradi. Ospiteremo 24 nazionali maschili e 8 femminili, per cui parliamo di un evento la cui portata è mondiale. Insieme alla FIGC stiamo preparando, inoltre, tante sorprese e stiamo cercando di cambiare un po’ il passo e la mentalità di questo sport, perché vogliamo che venga finalmente abbracciato dai professionisti. Una finale non rappresenta per noi più un punto di arrivo, bensì di partenza e, così, in questi anni siamo cresciuti in credibilità e affidabilità”.