"Lo sport per Catania", dieci società sponsorizzate da Funivia dell’Etna 

E’ stata presentata l'iniziativa "Lo sport per Catania". Fatto unico Francesco Russo Morosoli, patron di Funivia dell’Etna, supporterà con il proprio brand un ventaglio di ben 10 club, che hanno aderito all’associazione Catania Rossazzurra, presieduta dall’avvocato Enzo Ingrassia. Queste le società aderenti al progetto: Catania Beach Soccer, Meta Catania, Nuoto Catania, Alfa Basket, Catania Elephants, Città di Melilli calcio a 5, Ekipe Orizzonte, Polisportiva canottieri Catania, Etna Padel e Triscelon Etna Sport.

Russo Morosoli ha dichiarato: “È con gioia e onore che ho colto, dall’amico e presidente Enzo Ingrassia, l’opportunità di condividere un progetto che ritengo pilota per la città di Catania. È un bel punto di partenza, affinché anche altri imprenditori possano sposare la causa e sostenerla in maniera attiva. Lo spirito è quello di creare aggregazione e inclusione per la città di Catania. Sul solco delle precedenti sponsorizzazioni, vedo tantissime eccellenze della nostra città che occupano, anche da tantissimi anni, un ruolo di rilievo nel panorama sportivo nazionale”. Sentimenti condivisi dal presidente di Catania Rossazzurra Ingrassia: “Credo, senza enfasi e falsa retorica, che si sia vissuto un momento storico. Ridurla ad una mera azione commerciale non renderebbe merito a quelli che sono gli intenti di Catania Rossazzurra, che rappresenta, da diversi anni, una realtà consolidata nel tessuto catanese. Abbiamo aperto una cornice. Riempirla, adesso, spetta ad ogni singola società, fermo restando le loro peculiarità metteranno assieme un bagaglio di esperienze e il loro modo comune di vivere lo sport che valorizzeranno il patrimonio sportivo catanese”.