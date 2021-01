Italia, qualificazioni agli Europei di futsal: un catanese con la fascia da capitano

Carmelo Musumeci veste i colori rossazzurri a livello di club, con la Meta Catania. In occasione del match del gruppo 7, avrà l'onore di guidare da capitano anche la maglia azzurra dell'Italia

Una partita che scrive la storia rossazzurra del futsal italiano. Per la prima gara delle qualificazioni ai prossimi Europei, alla guida dell'Italia con la fascia di capitano ci sarà un catanese, Carmelo Musumeci, visto l'infortunio rimediato dal portiere Mammarella. E' la prima volta nella storia che un catanese indossa la fascia da capitano della nazionale italiana di Futsal. Carmelo Musumeci veste i colori rossazzurri a livello di club, con la maglia della Meta Catania, squadra in forza nel campionato di serie A. In occasione del match del gruppo 7 tra Moldavia - Italia, avrà l'onore di guidare da capitano anche la maglia azzurra.

Il match sarà nella giornata di oggi alle ore 18:00 e andrà in diretta streaming. Questo il link per seguire la gara: https://www.youtube.com/channel/UC0nhZpbzoGpowLIaJgy3q1w