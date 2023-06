Ju Jitsu, campionati regionali: risultati e classifiche

Nella splendida cornice del Pala Battiati di Sant’Agata Li Battiati, comune in provincia di Catania, si è svolto il campionato regionale di ju jitsu Fijlkam nelle specialità duo system e duo show. Pomeriggio di grande qualità quello offerto dai giovani talenti che hanno gareggiato sui due tatami (un terzo usato per il riscaldamento), allestiti dal comparto organizzativo guidato dall’Asd il Dojo. Settanta le coppie in gara in rappresentanza, oltre che della società organizzatrice, anche della Daiki Dojo e della Black Belt. A vincere la classifica per società è stata l’Asd IL Dojo del maestro Cosimo Costa.

“Per il ju jitsu - commenta il maestro Costa – è stato un pomeriggio di grandi emozioni. Il PalaBattiati si conferma all’altezza di eventi così importanti (e non è la prima volta per il ju jtsu ndr). Nel Duo System e nel Duo Show è stata espressa grande qualità dai ragazzi che non si sono risparmiati. Continuiamo così”.

A conquistare il successo nella classifica di società è stato proprio l’Asd il Dojo con 39 medaglie (equamente distribuite) e 345 punti. Nel Duo System sono arrivati 6 ori, 7 argenti e 8 bronzi, mentre nel Duo Show 7 ori, 6 argenti e 5 bronzi

CLASSIFICA PER SOCIETA’ - SPECIALITA’ DUO SYSTEM 1) Asd IL Dojo: 6 ori, 7 argenti e 8 bronzi; punti 178; Daiki Dojo 4 ori, 2 argenti; punti 62. 3) Black Belt 1 oro, 2 argenti, punti 50.

DUO SHOW PER SOCIETA’: Asd IL Dojo 7 ori, 6 argenti, 5 bronzi. Punti 167. 2) Black Belt 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi. Punti 42. GENERALE: Asd Il Dojo 13 Oro, 13 Argento, 13 Bronzo 13 Punti 345; Black Belt 2 oro, 4 argento, 6 bronzo. Punti 92; Daiki Dojo 4 oro, 2 argento. Punti 62

Esordienti A maschile: 1) D’Orsa G.-Panebianco P. (Asd Il Dojo); 2ì Stanco G.-Lo Vecchio D. (Asd Il Dojo). Esordienti B maschile: 1) Cigna G.-Carpinteri E. (Daiki Dojo) 2) La Rocca G.-Sapienza A. (Asd Il Dojo). Esordienti A +B Femminile: Visalli C-Petralia G. (Asd Il Dojo). 2) Lombardo G.-Petralia A. (Asd Il Dojo) 3) Scaletta G. /Manola G. (Asd Il Dojo). Esordienti B misto: 1) Stanco G.-Petralia G. (Asd il Dojo) 2) Manola G. / Sciacca F. (Asd il Dojo), 3) Visalli C.-Lo Vecchio D (Asd il Dojo).

CADETTI MASCHI: 1) Musumeci M.-Martorana M. (Asd Daiki Dojo) 2) Zito A.-Sciacca F. (Asd Il Dojo) 3) Masuzzo S.-Masuzzo A. (Asd Black Belt). Cadetti misto: 1) Rapisarda G.-Cacciola R. (Daiki Dojo) 2) Fisichella G-Basile G. (Daiki Dojo) 3) Scaletta G.-Lazzara D. (Asd Il Dojo)

CATEG. JUNIORES

Maschile: Longo G.-Ciancio C. (Asd Black Belt), 2) Amore S.-Adornetto S. (Asd Il Dojo) 3) Taccetta G.-Ensabella S. (Asd Il Dojo) 3) Patane’ A.- Sciacca A. (Asd Il Dojo).

femminile. 1) Costa G.-La Rosa A. (Asd Il Dojo) 2) Pappalardo R.-Bonaccorsi G. (Asd Black Belt), 3) Armanetti-Amore (Asd Il Dojo).

Misto: La Rosa A.-Ensabella (Asd Il Dojo), 2) Longo D.-Capra (Asd Daiki Dojo), 3) Costa G.-Taccetta G. (Asd Il Dojo) 3) Ciancio-Bonaccorsi (Asd Black Belt).

CATEG. SENIORES

Master maschile: 1) Nania E.- Nania E. (Asd Daiki Dojo) 2) Molino S.-Sciacca A.( Asd Il Dojo) 3) Lo Presti A.- Iaria F. (Asd Il Dojo)

Seniores misto: 1) Bruno C.-Molino S. (Asd Il Dojo), 2) Longo G.-Pappalardo R. (Asd Black Belt)

Specialità DUO SHOW

Esordienti A + B maschile: 1) Class La Rocca G.-Sapienza A. (Asd Il Dojo). 2) D’Orsa G.-Panebianco P. (Asd Il Dojo), 3) Stanco G.-Lo Vecchio D. (Asd Il Dojo).

Esord. A Femmine: 1) Visalli C.-Petralia G.(Asd Il Dojo), 2) Lombardo G. / Petralia A. Asd Il Dojo. Esord. A Misto: 1) Manola G.-Sciacca F. (Asd Il Dojo) 2) Stanco G.-Petralia G. (Asd Il Dojo).

Cadetti Maschi: 1) Zito A.-Lazzara D. Asd Il Dojo; 2) Masuzzo S.-Masuzzo A. Asd Black Belt.

Juniores Maschile: 1) Scarso M.-Ciancio C. (Asd Black Belt); 2) Amore S. Adornetto S. (Asd Il Dojo); 3) Patane’ A.-Sciacca A. (Asd Il Dojo), 3) Massimino M.-Teobaldi F. (Asd Il Dojo).

Categ. Juniores Femmine 1) Costa G.- La Rosa A. (Asd Il Dojo) 2) Spampinato E.-Scaletta G. (Asd Il Dojo) 3) Bonaccorsi G.-Anzaldi A. (Asd Black Belt)

Categ. Cadetti + Juniores Misto: 1) La Rosa A.-Ensabella S. (Asd Il Dojo) 2) Costa G.-Taccetta G. (Asd Il Dojo) 3) Adornetto S.-Amore M. (Asd Il Dojo), 3) Gagliano F.-Tskiria T. (Asd Black Belt)

Categoria Seniores/Master: 1) Bruno C.-Molino S. (Asd Il Dojo), 2) Longo-Pappalardo (Black Belt), 3) Lo Presti-Iaria (Asd il Dojo),

CLASSIFICA PER SOCIETA’ - SPECIALITA’ DUO SYSTEM 1) Asd IL Dojo: 6 ori, 7 argenti e 8 bronzi; punti 178; Daiki Dojo 4 ori, 2 argenti; punti 62. 3) Black Belt 1 oro, 2 argenti, punti 50.

DUO SHOW PER SOCIETA’: Asd IL Dojo 7 ori, 6 argenti, 4 bronzi. Punti 167. 2) Black Belt 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi. Punti 42.

GENERALE: Asd Il Dojo 13 Oro, 13 Argento, 13 Bronzo 13 Punti 345; Black Belt 2 oro, 4 argento, 6 bronzo. Punti 92; Daiki Dojo 4 oro, 2 argento. Punti 62