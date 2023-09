Ju Jitsu Csain, incetta di medaglie nel Duo Kata e nel Random Attacks

È calato il sipario sul 6° Meeting Internazionale M.A.T.E. (Martial Arts Teams in Evolution). È stata Rochester, bellissima cittadina inglese (a 40 minuti da Londra), nei giorni scorsi, a diventare un punto di riferimento per maestri e atleti di varie scuole di Ju-Jitsu da Belgio, Inghilterra, Irlanda, Italia, Spagna e Svezia. Due giorni all'insegna dell'amicizia, della crescita tecnica (Stage) e del confronto sportivo con gli atleti impegnati in tre specialità sportive: Duo Kata (Duo Show senza lo Show), Random Attacks e Grappling.

L'Italia, nell'ambito della M.A.T.E. è rappresentata dal settore nazionale Ju-Jitsu dello Csain ed è fra i membri fondatori insieme a Francia e Spagna. Per la parte tecnica, l'Italia CSAIn è stata rappresenta dal Responsabile Nazionale Ju-Jitsu, maestro Cosimo Costa, e dal maestro Alfredo Petralia. Presenti tre ASD siciliane espressione della scuola del Mizu Ryu - International Martial Arts Academy & Sport Ju-Jitsu Branch e del Ju-Jitsu made in Csain: Asd Il Dojo, Asd Sargas e Asd Samurai and friends per un totale di ben venti praticanti fra tecnici ed atleti.

Questi ultimi, sempre delle tre citate associazioni, hanno riportato ottimi risultati in tutte le specialità facendo incetta di medaglie soprattutto nel Duo Kata e nel Random Attacks.

Buoni risultati sono arrivati anche dal Grappling con molti giovani alla prima esperienza nella specialità in ambito internazionale.

“Un bravo – confessa il maestro Cosimo Costa - a tutti i partecipanti a vario titolo, agli atleti, ai tecnici, alle associazioni, allo CSAIN Nazionale e Regionale Sicilia per aver sempre creduto in questa fortissima realtà ed appuntamento al prossimo Meeting MATE Martial Arts Teams in Evolution International Organization in Italia nel 2024 con location e data da definire”.

I risultati Metodo Mizu Ryu. Specialità Duo Kata (Senior Categoria Unica): 1) Giada Costa e Salvatore Ensabella (Il Dojo) 2) Sebastiano Amore e Salvatore Adornetto (Sargas) 3) Sebastiano Amore e Maria Amore (Sargas). Duo Kata Children (Categoria Unica): secondi Adriana Petralia e Giuliana Petralia (Sargas).

Random Attacks: 1) Giada Costa (Il Dojo), 2) Salvatore Ensabella (Il Dojo). Terzi: Sebastiano Amore, Salvatore Luca Adornetto. Quinti: Maria Amore (Sargas) e Vincenzo Fiorentino (Samurai and F.).

Random Attacks Young (Categoria Unica): 1) Andrea Sapienza (Samurai and F.) 2) Giuseppe La Rocca (Samurai and Friends) 3) Angelo Zito (Il Dojo). Random Attacks Children (Categoria Unica). 1) Giuliana Petralia (Sargas) 2) Adriana Petralia (Sargas).

Grappling senior +72 Kg: 3) Vincenzo Fiorentino (Samurai and Friends).

Grappling Junior fino a 70 Kg: Salvatore Ensabella (Il Dojo) 2) Andrea Sapienza (Samurai and Friends) 3) Angelo Zito (Il Dojo). Grappling Junior fino a 60 kg: 1) Giuseppe La Rocca (Samurai and Friends).