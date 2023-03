Ju Jitsu: il Dojo di Catania protagonista ad Anversa

Ju Jitsu protagonista ad International Ju-Jitsu Open Tournament Duo System di Anversa. I risultati ottenuti dal Team Asd Il Dojo di Catania sono stati importanti e significativi a conferma della crescita esponenziale che i ragazzi del maestro Costa stanno ottenendo. Nel dettaglio, nella categoria femminile +21, Giada Costa e Alice La Rosa (Italia) hanno conquistato il bronzo dietro l’accoppiata belga. Nella categoria mix-21 dominio catanese con il podio occupato da Alice La Rosa e Salvatore Ensabella, oro, e Alfio Patané e Giada Costa, argento che luccica. Nella categoria maschile più 21 alle spalle dell’Olanda Cristina Bruno e Sebastiano Amore arrivano a un passo dal successo. Alle spalle, sul terzo gradino del podio, arriva Sebastiano Amore e Francesco Iaria. “E’ stata un’esperienza speciale – racconta il maestro Cosimo Costa – perché i miei ragazzi si sono confrontati in campo internazionale, conquistato risultati importanti. Il calendario in questa fase è molto ricco e li vedrà impegnati in più sedi, cercando di proiettare sul tatami il lavoro fatto in allenamento”. Il 18 e il 19 marzo tornerà a Catania il Budo Sans Frontieres, ennesima opportunità di crescita e di confronto con numerose realtà nazonali e internazionali. Il 2 aprile, a Maribor (Slovenia) si replica l'appuntamento di Anversa con 20 atleti e 7 tecnici pronti a vivere l'ennesima esperienza.