Ju Jitsu, la società catanese Urban Fitness fa il pieno di medaglie alle regionali

Si conclude in gran festa alla Urban Fitness di Catania la stagione sportiva di Ju Jitsu con grandi e piccoli che, valutati da un’attenta ed esigente commissione d'esame, hanno conquistato le nuove cinture; presenti anche gli atleti della Brizz di Acireale, della Fit Style di Aci Sant'Antonio) e della Black Belt School di Catania.

"Una stagione piena di attività, commenta il Maestro Gery Spina - fiduciario Ju Jitsu Fijlmkam con tanti appuntamenti, per lo più agonistici, nell’ambito dei quali i nostri atleti si sono ben distinti con pregevoli risultati. L'ultimo appuntamento, tenutosi proprio lo scorso mese di giugno, ci ha visto impegnati al Palabattiati in occasione del campionato regionale Fijlmkam con le specialità in coppia di Ju Jitsu conquistando due ori, con le coppie Gianmarco Longo - Claudio Ciancio, nel duo-system, e Matteo Scarso - Claudio Ciancio nel duo-show; quattro argenti e cinque bronzi consentendo, così, alla società catanese di classificarsi al 2° posto della classifica regionale generale.

"Ha ben figurato - aggiunge il maestro Alberto Spitaleri- anche l'atleta Michelle Fleris, al suo esordio nel duo-system, classificandosi a ridosso del podio. "Adesso ci attende un’estate di preparazione, sia atletica sia tecnica, per affrontare al meglio le gare della prossima stagione, tra cui l'Open d'Italia a ottobre e il Campionato Italiano a dicembre"