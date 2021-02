Juve Stabia-Catania, le pagelle: Maldonado in crescita, Izco impalpabile

La sfida del "Menti" finisce in partità, finale di 1-1. Bene Maldonado nel ruolo di regista. Male invece l'argentino schierato come quinto di centrocampo. In attacco Sarao e Di Piazza non incidono. Welbeck sempre sulla sufficienza

Ecco le pagelle di Juve Stabia-Catania. La sfida del Menti finisce in parità. Un gol per tempo, prima Scaccabarozzi per i padroni di casa, nella ripresa Maldonando su calcio piazzato, complice una deviazione, trova la via del gol.

Juve Stabia (3-5-2): Russo, Mulè, Troest, Esposito, Scaccabarozzi, Vallocchia (Bovo 77'), Berardocco, Mastalli (Iannoni 77'), Rizzo, Marotta, Borrelli (Ripa 77').

Catania (3-5-2): Confente 6, Silvestri 6, Giosa 6, Tonucci 6, Albertini 5,5 (Calapai 6 66'), Dall'Oglio 5 (Golfo 6 45'), Maldonado 6,5, Welbeck 6, Izco 5 (45' Zanchi 6), Di Piazza 6 (73' Manneh 5,5), Sarao 5,5 (66' Reginaldo 5,5)

MiglioriToday. Maldonado. Partita importante del regista rossazzurro, al vivo della manovra e in crescita rispetto alle prime uscite stagionali. Giocanuna quantità importante di palloni e trova anche la via del gol, osando dalla distanza su calcio piazzato e trovando una deviazione fortunata. In crescita.

PeggioriToday. Izco parte titolare. Mossa a sopresa di Raffaele che opta per il turnover e lancia l'argentino da esterno di centrocampo. Una mossa che non porta i frutti sperati. La partita del giocatore dura infatti appena 45 minuti.

Dall'Oglio. Giornata da dimenticare per il centrcoampista reduce da prove importanti. Soffre in mezzo al campo la dinamicità e l'intraprendenza degli avversari. Abulico.