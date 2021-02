Pari tra Juve Stabia e Catania: gli uomini di Raffaele riacciuffano la gara

Il Catania pareggia in casa della Juve Stabia. Finisce 1-1 la sfida del "Menti". Primo tempo speculare per Raffaele, che opta per lo stesso modulo della squadra allenata da Padalino. Un 3-5-2 con una buona dose di turnover, soprattutto a centrocampo, dove i quinti sono Albertini e Izco, mentre in regia va Maldonado e non Rosaia. Un primo tempo tutto sommato equilibrato, ma che vede le vespe uscire alla lunga, con Marotta che tra le linee riesce a dare fastidio agli uomini di Raffaele.

Il vantaggio arriva allo scadere della prima frazione, rete di Scaccabarozzi per i padroni di casa, complice la sfortunata deviazione di Giosa che mette fuori causa Confente. Deviazione fortunosa anche quella che permette ad inizio ripresa di pareggiare al Catania. Punizione dalla distanza di Maldonado che trova la traiettoria giusta, complice il tocco della barriara campana che mette fuori causa l'estremo difensore Russo.

Raffaele che torna al 3-4-3 nel secondo tempo, inserendo Golfo dal minuto 46, mossa che cambia l'inerzia del match. Un pari, quello finale, che lascia in eredità una continuità dal punto di vista dei risultati. Continua la striscia positiva, in attesa dei rientri di Russotto e Piccolo in attacco, e Pinto a centrocampo.

TABELLINO JUVE STABIA-CATANIA 1-1 (42' Scaccabarozzi, Maldonado 64')

Juve Stabia (3-5-2): Russo, Mulè, Troest, Esposito, Scaccabarozzi, Vallocchia (Bovo 77′), Berardocco, Mastalli (Iannoni 77′), Rizzo, Marotta, Borrelli (Ripa 77′).

Catania (3-5-2): Confente, Silvestri, Giosa, Tonucci, Albertini (Calapai 66′), Dall’Oglio (Golfo 45′), Maldonado, Welbeck, Izco (45′ Zanchi), Di Piazza (73′ Manneh), Sarao (66′ Reginaldo)

Ammoniti: Silvestri, Albertini; Ripa, Esposito, Vallocchia