Karate, a Mascalucia la Coppa Primavera organizzata da Asi Catania

Una grande festa che ha unito la pratica sportiva a momenti di condivisione e aggregazione e che ha coinvolto centinaia di giovanissimi atleti, domenica scorsa, 19 marzo all’interno della palestra comunale di via Wagner a Mascalucia. Qui si è svolta la “Coppa Primavera” Karate, manifestazione sportiva promozionale non agonistica, che è stata suddivisa in due sezioni: Circuito G.P.G. con regolamento Fijlkam; Kumite dimostrativo e kata fino a 14 anni.

A promuovere la giornata, il comitato provinciale ASI Catania, presieduto dal dott. Angelo Musmeci, con i coordinatori tecnici M° Francesco Spampinato, M° Domenico Cocuzza e M° Carmelo Musmeci, con il patrocinio del Comune di Mascalucia, del dipartimento Sport e Salute e in collaborazione con Runway Communication. Tanti i giovanissimi coinvolti che hanno dimostrato ancora una volta grande maturità nell’affrontare, con concentrazione, una disciplina così nobile, volta al benessere, alla difesa e alla crescita interiore e disputando le gare con ordine, coraggio e consapevolezza.

«La manifestazione si è svolta con grande passione ed entusiasmo – ha dichiarato il presidente Musmeci - e tutto è andato per il meglio, così come ci eravamo augurati. Un evento che abbiamo voluto interamente dedicare allo sport, al karate, ma soprattutto grande attenzione è stata rivolta, anche in questa occasione, alle fasce giovanili, con ragazzi dai 6 ai 14 anni. Una grande presenza di atleti ma anche di pubblico. Per questo ringrazio tutte le associazioni partecipanti e chi ha sostenuto attivamente questo appuntamento.

Tutti obiettivi che l’ASI Catania si era prefissata e che sono stati raggiunti grazie all’impegno dei maestri coordinatori Spampinato, Cocuzza e Musmeci, che si sono prodigati per la ottima riuscita di questa importante manifestazione».

“Coppa Primavera” Karate è un evento inserito nel ricco programma allestito dall’ASI provinciale di Catania per il 2023, che vede in cantiere numerose iniziative, già programmate anche per i prossimi giorni.