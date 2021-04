Lavori di riqualificazione del PalaCatania: il plauso della Meta Catania all'amministrazione comunale

L'incontro nella giornata di oggi tra il presidente della Meta Catania Bricocity, Enrico Musumeci, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese e l'assessore allo sport, Sergio Parisi. "L'impegno è quello di riconsegnare la casa della Meta Catania Bricocity per l’inizio del prossimo campionato di Serie A"

Il PalaCatania si appresta a riprendere nuova vita. I lavori di riqualificazione sono pronti a partire e sfrutteranno i fondi comunitari. Lavori necessari per riconsegnare in tempi celeri l'impianto catanese ai club sportivi. Tra le squadre che hanno usufruito dell'impianto per le gare casalinghe, la Meta Catania, realtà di serie A di calcio a 5. La squadra rossazzurra, guidata dal presidente Enrico Musumeci, ha disputato i match casalinghi dell'attuale campionato al PalaVolcan di Acireale.

L'impegno preso dall'amministrazione comunale di Catania nella figura del sindaco Pogliese e l’assessore allo sport e alle politiche comunitarie Sergio Parisi, permetterà al club etneo si giocare nuovamente tra le mura amiche, all'interno della struttura del PalaCatania. Quando? Si prevedono lavori per un totale di quattro mesi, grazie al recupero di fondi comunitari, asse 4 del PON Metro, e l’inizio immediato dei lavori per il restyling e riqualicazione del tetto del PalaCatania, causa in precedenza delle continue infiltrazioni piovane.

L'incontro nella giornata di oggi tra il presidente della Meta Catania Bricocity, Enrico Musumeci, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese e l'assessore allo sport, Sergio Parisi. "L'impegno è quello di riconsegnare la casa della Meta Catania Bricocity per l’inizio del prossimo campionato di Serie A" si legge in un comunicato diffuso dal club rossazzurro.