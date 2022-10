Lotta Greco-Romana, atleti della “Wrestling Scordia” sul podio nazionale

Giovanissimi portacolori scordiensi della Lotta greco-romana e Lotta femminile in gran mostra, agli appuntamenti agonistici tricolore di Ostia Lido, frazione litoranea di Roma, nelle categorie “Esordienti” e “Ragazzi”, che si sono avvicendati nelle gare dei giorni scorsi. Una “due giorni” targata “FIJLKAM” - Federazione italiana Judo, Lotta, Karate, Arti marziali -, con lottatori protagonisti “in erba” da tutt'Italia, che si sono dati appuntamento al PalaPellicone di Ostia.

Sono 6 le medaglie portate a casa, un ricco bottino fra ori, argenti e bronzi, conquistato dalla pattuglia etnea dei giovani “leoni” lottatori e lottatrici della società “Wrestling Scordia”, fucina di grandi campioni “in erba”; eccoli: Maria Antonietta Caldiero (campionessa italiana Esordienti nei 46 kg), Maria Barbara Cunsolo (bronzo Esordienti nei 54 kg), Enrico Giuseppe Caldiero (bronzo Esordienti nei 38 kg), Giulia Mangano (campionessa italiana Ragazzi nei 51 kg), Francesco Corsaro (argento Ragazzi nei 30 kg), Grazia Greta Caldiero (bronzo Ragazzi nei 27 kg). Sono fieri di questi ragazzi, il maestro Gianluca Caniglia ed il tecnico Giuseppe Christian Caniglia della “Wrestling Scordia”, trattandosi di giovani atleti “che arricchiscono di soddisfazioni: dopo il nostro terzo posto ottenuto nella classifica delle società nella lotta femminile classe Ragazzi, abbiamo bissato il risultato nella classe Esordienti A, sempre nella lotta femminile. L'augurio è che questi risultati spingano sempre più le ragazze, a provare la nobile arte della lotta”.

Nello specifico della kermesse agonistica, fra gli “Esordienti A”, Maria Antonietta Caldiero ha vinto quattro incontri senza neanche perdere un punto, mostrando di essere nettamente superiore alle avversarie; Maria Barbara Cunsolo, conquistando il bronzo nei 54 kg, ha prevalso in tre incontri ed ha sfiorato la finale per il titolo; Enrico Giuseppe Caldiero ha conquistato la medaglia di bronzo nei 38 kg, dopo aver vinto due incontri contro avversari più grandi di lui e dimostrando grande forza e qualità tecniche; fra i “Ragazzi”, Giulia Mangano ha fatto suo il titolo di campionessa italiana nei 51 kg, vincendo tre incontri, dimostrando grande tenacia e sfoderando molto coraggio; secondo gradino del podio per Francesco Corsaro nei 30 kg, dopo due emozionanti incontri vincenti; quindi un bronzo per Grazia Greta Caldiero nei 27 kg, una piccola atleta che ha sfiorato il titolo tricolore dopo una bella prestazione, non riuscendo solo a finalizzare con l’atterramento dell’avversaria l'incontro.

Per la prima volta nella sua storia, dunque, la Wrestling Scordia riesce a salire sul podio delle Società, conquistando il terzo posto nella Lotta Femminile. Questo a conferma che la lotta femminile a Scordia, sta vivendo un momento di grande crescita nel panorama nazionale. Promettenti lottatori “grecoromanisti” e “leonesse” scordiensi, che hanno sfoderato nella trasferta romana una prova generosa e d'alto livello, dando battaglia come sempre accade sul palcoscenico nazionale del PalaPellicone, fanno adesso sognare in grande la lotta etnea.