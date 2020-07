Lucarelli non è più l'allenatore del Calcio Catania: "Dialogo sincero con la società"

Le strade di Lucarelli e del Calcio Catania si dividono. Il club etneo rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il tecnico livornese. Lucarelli a caldo, dopo la decisione ufficializzata: "Ho avuto un dialogo schietto e sincero con la società - spiega il tecnico - che mi ha prospettato un quadro preciso delle condizioni operative del momento. Dal punto di vista professionale, però, i miei tempi non coincidono con quelli del Catania 2020/21: ecco perché crediamo che prendere strade diverse, oggi, sia la soluzione corretta. Lascio Catania con amore per la città, per i tifosi e per il club, nel rispetto dei suoi sforzi"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con mister Lucarelli, si congedano dal club anche l’allenatore in seconda Richiard Vanigli ed il collaboratore tecnico Alessandro Conticchio: ai tre professionisti, il ringraziamento del Calcio Catania per il lavoro svolto e sinceri auguri delle migliori fortune.