Maltempo: il Catania chiede il rinvio della gara contro la Vibonese

Il Calcio Catania chiede il rinvio della partita contro la Vibonese in programma al "Massimino" domenica 31 ottobre dopo il violento nubifragio abbattutosi in tutta la città. Il club di via Magenta con un comunicato fa sapere di aver mosso i primi passi a livello comunicativo, rivolgendosi alla Lega calcio

"In considerazione del violento nubifragio che ha colpito la città di Catania e l'intera provincia etnea, - si legge - tenendo conto delle previsioni meteorologiche riferite ai prossimi giorni, il Calcio Catania ha inoltrato oggi alla Lega Italiana Calcio Professionistico formale richiesta di rinvio a data da destinarsi della gara Catania-Vibonese, inizialmente in programma domenica 31 ottobre"