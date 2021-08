Nuova avventura per Marco Biagianti: club manager della Meta Catania

Lo storico capitano del Calcio Catania abbandona definitivamente pantaloncini e calzettoni per intraprendere il percorso manageriale nel club etneo che milita nella serie A di futsal

Marco Biagianti è stato storico capitano del Calcio Catania, simbolo di una Serie A conquistata con sacrificio e abnegazione, caposaldo dei sacrifici d’appartenenza della Serie C, fino ad arrivare alla pazza sfida del futsal, che lo ha visto diventare parte importante di un gruppo, quello della Meta Catania, che si è affermato come vice campione d’Italia nella passata stagione di futsal.

Oggi arriva il momento di una nuova sfida, forse la più difficile per ogni atleta: abbandonare definitivamente pantaloncini e calzettoni. La Meta Catania Bricocity accoglie Biagianti in un nuovo ruolo, quello di club manager. Una figura nata per fare da collante tra giocatori e allenatore, tra allenatore e società, con un ruolo da protagonista anche nel Progetto della Scuola Calcio Meta Catania Bricocity.

Percorso, quello della formazione manageriale, che ricalca la strada già percorsa da molti grandissimi campioni, rispettive bandiere di altre squadre nel panorama calcistico italiano: da Zanetti a Totti passando per Nedved e Maldini: Marco Biagianti sarà un punto di riferimento a 360 gradi della Meta, dal settore giovanile fino alla prima squadra.