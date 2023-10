Medaglie prestigiose per il Circolo Canoa Catania all'International Sarcidano Race

Ottimi risultati per i canoisti e le canoiste del Circolo Canoa Catania impegnati nell’International Sarcidano Race. Manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Canoa kayak, dalla Polisportiva Isili e dal Cks Le Saline. Il gruppo catanese, accompagnato dal team manager Daniele Insabella, ha regalato spettacolo sul Lago di “Is Barrocus” a Isili (Cagliari). In gara: Andrea Aquilina, Pietro Messina, Ivan Russo, Manuel Moro, Carlo Trombetta e Anastasia Insabella.

Proprio Anastasia Insabella, nella prima giornata, conquista l’oro nel K1 metri 500 Under 16 sulle forti Ungheresi Rebeka Czibula e Virag Chrudinak del KSI di Budapest. Ancora una vittoria per Anastasia Insabella, che con Elena Murtas si impone nel K2 Under16 misto societario metri 500. Medaglia di bronzo nel K2 misto metri 500 per Ivan Russo e Anastasia Insabella al termine di una gara tiratissima.

Ottime le performance anche di Pietro Messina, Andrea Aquilina, Manuel Moro e Carlo Trombetta, che conquistano delle importanti posizioni nelle finalissime internazionali. Andrea Aquilina conquista l‘oro in K2 misto con Anastasia Insabella e l’argento nel K2 con Pietro Messina.

Nella giornata finale, dedicata ai 200 metri, il team catanese riesce a centrare tutte le finalissime in programma conquistando un ottimo bottino di medaglie.

Oro per Anastasia Insabella e Andrea Aquilina nel K2 Misto Under16; argento per Pietro Messina e Andrea Aquilina nel K2 Under16 alle spalle dei forti slovacchi Marsal Mate e Lukac Teo; argento per Katalin Bertalan (ungherese) e Anastasia Insabella nel K2 donne Under16. Infine medaglia d’argento per Anastasia Insabella nel K1 donne Under16. Nelle finali, infine, positive prove anche per Ivan Russo, Manuel Moro e Carlo Trombetta che hanno sfiorato più volte il podio internazionale.