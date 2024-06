Salomon Maxi Race Etna Trail: la medaglia per i finisher delle quattro gare

Salomon Maxi Race Etna Trail 2024, l'iconica gara di trail running che si snoda lungo i suggestivi e impegnativi percorsi del versante di Etna Nord, in programma il prossimo 28 luglio, svela la medaglia destinata a tutti i finisher di questa edizione. Realizzata in legno, con un design esclusivo che cattura l'essenza del paesaggio vulcanico, ha i colori dell’Etna: il rosso della lava e il nero della terra, che si alternano creando un effetto a mosaico. Un oggetto importante, progettata per celebrare l'impresa straordinaria dei trail runner che sfidano la maestosità del vulcano attivo più alto d'Europa. E un riconoscimento tangibile del coraggio e della determinazione necessari per completare questa eccezionale competizione. Sarà consegnata a tutti coloro che taglieranno il traguardo nelle seguenti gare: 64 km, 24 km, 14 km, e 3 km, il mini trail per i più piccoli.

La gara “regina” di 64 km, la Salomon Maxi Race Etna Trail: un percorso molto impegnativo e di rara bellezza: i partecipanti della Salomon Maxi Race Etna Trail, la gara di 64 chilometri con start da Piano Provenzana, a quota 1810 metri, affronteranno un percorso difficile, non a caso disegnato per mettere alla prova anche i trail runner più esperti. Con salite vertiginose, terreni “friabili” e paesaggi mozzafiato, seguendo un tracciato che si snoda tra colate laviche, il bosco e panorami lunari tipici del versante nord dell'Etna. Ogni passo su questi sentieri rappresenta una sfida fisica e mentale, e al contempo un’opportunità per immergersi nella straordinaria bellezza naturale del vulcano siciliano. In questi giorni tra l’altro l’Etna è sempre più attiva, con il cratere centrale che sbuffa piogge di lapilli, regalando al tramonto uno spettacolo mozzafiato.

Le altre competizioni: 24 chilometri e 14 chilometri: la intermedia di 24 chilometri è piuttosto impegnativa nonostante abbia un tracciato non troppo lungo. Il percorso prevede l’attraversamento della colata lavica del 2002, quindi l’antica bottoniera del 1911, per poi transitare nella faggeta di Timparossa, e ritrovarsi nuovamente su antiche colate laviche. E salire sempre più in alto, seguendo parte del tracciato della competizione di 64 km. La 14 chilometri è un walk trail pensato per i nuovi runner, per avvicinarli al mondo del trail running, o per quegli atleti che hanno bisogno di percorrere brevi distanze per rimettersi in forma o per sperimentare i percorsi etnei.

L'organizzazione dell'evento è in pieno svolgimento, con un team dedicato che lavora instancabilmente per garantire la sicurezza e il successo della gara. Nulla è lasciato al caso e ogni componente della “squadra” cura un aspetto della manifestazione in modo da garantire le migliori condizioni possibili. L'attenzione ai dettagli, dall'itinerario della gara ai punti di ristoro lungo il percorso, assicura un'esperienza unica e ben orchestrata per tutti i partecipanti. La Salomon Maxi Race Etna Trail fa parte fa parte del circuito Maxi Race, che permetterà ai partecipanti della 64 km di potere essere estratti a sorte per un'esperienza sulla neve (il prossimo inverno) ad Annecy, in Francia. Inoltre, Etna Trail fa anche parte del circuito ITRA e ha ottenuto l’accreditamento di 3 punti validi (UTMB Index 50k) per la partecipazione all’Ultra Trail du Mont Blanc per tutti i finisher della 64 km e 1 punto (UTMB Index 20k) per i finisher della 24 km.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni si rimanda al sito web: www.etnatrail.it