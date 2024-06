Un goal per la ricerca, a Maletto primo memorial "Stefano Bonina"

Domenica 30 giugno, il campo comunale di Maletto sarà il cuore di un evento sportivo e solidale di grande rilevanza: il primo memorial "Stefano Bonina". Il quadrangolare di calcio “Un goal per la ricerca” vedrà la partecipazione di molte celebrità del calcio e avrà lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Fabio Caressa, Stefano Sorrentino, Damiano Tommasi e Fulvio Collovati sono solo alcuni dei grandi nomi del panorama calcistico nazionale che hanno deciso di metterci la faccia e lanciare un appello a sostenere la ricerca per sconfiggere la SLA. La manifestazione non solo celebra lo sport, ma rende omaggio alla memoria di Stefano Bonina, a dieci anni dalla sua scomparsa a causa della SLA. In occasione dell'evento, verrà svelata una targa di intitolazione del campo comunale a suo nome.

Il calcio d’inizio è previsto per le 10:30, segnando l'inizio di una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà. Oltre alle partite, saranno presenti banchetti informativi di associazioni come Telethon e Aisla, oltre a “Gli angeli in moto” e altre iniziative collaterali.

Le quattro squadre che si sfideranno sono: All Star Sicilia, Catania Rossazzurra, Maletto Calcio e Stefano Bonina and Friends. Tra i giocatori che scenderanno in campo, troveremo ex calciatori come Davide Baiocco, Orazio Russo e Ciccio Pannitteri; mister Italia 2022 Walter Zappalà; Fabrizio Abate, noto per la sua somiglianza con Lautaro Martinez; Giovanni Marchese, anche lui ex calciatore; il giornalista Alberto Cigalini e l’autore musicale Rory Di Benedetto.