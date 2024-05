Casa Betana ospita un evento con giochi e sport per ricordare il giovane "Lenticchia"

Ci sarà anche il comitato provinciale Asi di Catania all’evento organizzato domenica prossima, 12 maggio 2024, presso la casa di carità Betana di via Raciti, 2 a Catania per ricordare Maicol Ruggieri, il 16enne morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto lo scorso dicembre. L'iniziativa è stata intitolata “Auguri Lenticchia” dal soprannome che gli amici avevano dato al ragazzo. Si tratta di un appuntamento ideato dalla parrocchia Sacro Cuore ai Cappuccini, in collaborazione con Asi e Associazione Cappuccini. Dalle 15.30 alle 20 verranno organizzati momenti di sport e giochi per tutti i giovani del quartiere. "Una giornata per ricordare un ragazzo che amava la vita, lo sport e gli amici, – commenta il presidente del comitato provinciale Asi di Catania Angelo Musmeci - un appuntamento di promozione sportiva e sociale dedicato ai giovani come lui. Quando la parrocchia ha richiesto la nostra collaborazione, abbiamo accettato con entusiasmo di partecipare ad un evento importante che nasce dai ragazzi del quartiere per ricordare Maicol. Il parroco Augusto Magno ha chiesto il nostro contributo, infatti porteremo in quella giornata una serie di giochi popolari e tante attività sportive da praticare, come il rugby, il karate, il tiro con l’arco e in più, in collaborazione con gli educatori della parrocchia, ci sarà un incontro che coinvolgerà i ragazzi più grandi e i loro genitori per discutere, nel ricordo di Lenticchia, su tematiche di natura sociale a cui parteciperà il nostro dott. Sergio Platania, sociologo, il quale risponderà a tutti i quesiti dei presenti".